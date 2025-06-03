Про Лису из BLACKPINK снимут документальный фильм

Компания Sony Music Vision анонсировала новый документальный фильм, посвящённый жизни и карьере Лисы из K-pop-группы BLACKPINK. Лента охватит год её жизни, когда она занималась сольными проектами, а BLACKPINK брали перерыв. Режиссёром картины выступит Сью Ким.

© Etienne Laurent/globallookpress.com

В документалке будут отражены выпуск сольного альбома Лисы Alter Ego, а также её сольный дебют на фестивале Coachella в апреле 2025-го.

Режиссёр Сью Ким сказала о предстоящем документальном фильме: «Я действительно пыталась внушить Лисе, как сильно не только я, но, я думаю, и весь мир хочет видеть Лису вне сцены. Она любит называть себя: "Я просто обычная девушка из Таиланда". И когда вы встречаетесь с ней, она действительно такая. Она такая приземлённая. Это довольно шокирует, и так реально, и так искренне. Но она совершенно невероятно оказалась в этом сумасшедшем положении одной из крупнейших суперзвёзд в мире, и даже в этом мире она пытается выйти за его пределы». Её слова передаёт The Hollywood Reporter.

Это будет уже второй документальный фильм про Лису. В 2020 году уже выходила лента Light Up The Sky от Netflix, посвящённая BLACKPINK. Дата выхода новой документалки, а также её название пока не объявлены.

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