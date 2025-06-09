Стали известны победители XX Премии МУЗ-ТВ

7 июня на сцене «Live Арена» состоялась XX Премия МУЗ-ТВ «Легенда». Лучшими исполнителями были признаны Мари Краймбрери и Сергей Лазарев. Победу в номинации «Лучшая группа» получили Artik & Asti.

© Пелагия Тихонова/РИА Новости

Певица Мари Краймбрери, впервые выступившая после рождения первенца, за вечер забрала сразу же две награды в виде тарелок. Вторую она получила вместе с Димой Биланом в номинации «Лучшее видео» за It’s My Life.

«Лучшим танцевальным видео» назвали «За бывшего» Люси Чеботиной, «Лучшим лирическим видео» — «Раневскую» Akmal’.

В категории «Лучший кавер» победили сразу же две песни: «Фиолетовая вата» Филиппа Киркорова (оригинал — «Розовое вино» Федука и Элджея) и «Земля» группы «Три дня дождя» и Тоси Чайкиной (оригинал — «Маша и Медведи»).

«Прорывом года» были признаны Женя Трофимов и его группа «Комната культуры». Именно их трек «Поезда» стал одним из главных хитов 2024-го. «Лучшим в сети» стал певец Ваня Дмитриенко.

Приз за «Лучший концерт» забрала Полина Гагарина за шоу «Навсегда». В номинации «Лучшая коллаборация» победу завоевала песня «Худи» от Джигана, NILETTO и Artik & Asti.

Специальные номинации:

Выбор VK Музыки: Toxi$.

Легендарная группа: «Иванушки International».

Легендарный композитор: Игорь Крутой.

Легендарный поэт: Михаил Гуцериев.

Легендарный продюсер: Яна Рудковская.

За вклад в развитие российской музыки: Николай Басков.

Легендарная исполнительница: Лолита.

Легендарный исполнитель: Дима Билан.

Легендарная рок-группа: «Звери».

Рок-легенда: Вадим Самойлов.

Легенда шоу-бизнеса: «Дискотека Авария».

Главные номинации:

Лучшая группа: Artik & Asti.

Лучший альбом: Мот «Навсегда».

Лучшая песня: Татьяна Куртукова «Матушка».

Лучшая певица: Мари Краймбрери.

Лучший певец: Сергей Лазарев.

Стали известны имена победителей премии RU. TV