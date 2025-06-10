Пикник «Афиши» обнародовал программу фестиваля в Москве

Музыкальный фестиваль Пикник «Афиши» в этом году пройдёт в партнёрстве с компанией Сбер 21 июня. Мероприятие вернётся в музей-заповедник «Коломенское», в котором проходило до вынужденного перерыва в 2020 году.

© Соцсети фестиваля Пикник «Афиши»

Легендарный фестиваль Пикник «Афиши х Сбер» готов встречать гостей! 21 июня в столичном парке «Коломенское» снова соберутся все, кто интересуется культурными трендами. Гостей ждут море отличной музыки, гастрономические открытия на фудкорте, развлекательная программа, маркет локальных брендов и многое другое. Впервые — с ИИ-гидом по территории и таймингу фестиваля.

Музыка на трёх сценах

На главной сцене выступят легендарная группа «Руки Вверх!» и звёзды российского поп-рока Uma2rman, к ним присоединятся группы «Моя Мишель», Cream Soda, Сироткин, а также молодые герои из мира инди — группы «Сова» и «Источник». На сцену «Урбан» выйдет экс-участник и основатель уже по-своему легендарных групп российского инди «Прыгай киска», «Пасош» и «ОЗЁРА» Петара Мартича, рэпер GONE.Fludd, продюсер SP4K, перспективные фрешгерл Rozalia и Kill Eva, артистка Лиза Громова, уфимские легенды DOPECLVB и ЛАУД и Mnogoznaal со специальной программой с группой KASHA.

Саша Фролова — художница, всемирно известная своими надувными скульптурами и костюмами, создала для фестиваля уникальное визуальное оформление двух сцен, которое превратит их в полноценные арт-объекты. Проект Splashes of Joy включает в себя две надувные скульптурные группы: абстрактные цветные формы с зеркальными и прозрачными элементами, сверкающими на солнце. Эти работы символизируют яркие эмоции, радостную атмосферу и энергию фестиваля.

На третьей сцене состоится шоукейс «Заря». Здесь выступят артисты, в которых команда «Афиши Daily» видит свет и перспективу, а слышит — будущее русскоязычной сцены: ироничная поп-группа «внимание брусника!», электропоп-исполнительница nttrl, сочетающая распевный рэп и дворовые гитары Cafard, резиденты независимого лейбла Saluki Carnival Records J. Rouh, A$thma Boys и Sabu, а также даркпоп-артистка Janea, фолк-исполнительница adiiilya и инди-поп-группа «груша».

© Соцсети группы Моя Мишель

Развлечения

Традиционно гостей «Пикника» ждёт множество развлечений на открытом воздухе. Посетители фестиваля смогут принять участие в граффити-батле от Граффити-Азбуки и Valgalo Company Walls, создать ментальную карту города с Музеем Москвы, заняться йогой со студией «Вершина», сыграть в крафтовые игры-головоломки от Game in Game, кастомизировать вещи, а также заглянуть на креативный пленэр от школы mads, спа-сеансы и чайные церемонии от «Тайрай». Любители активного отдыха смогут проверить свои силы на сайкл-тренировке от Rock the cycle, принять участие в турнирах по мини-гольфу и пинг-понгу. Собрать фестивальный образ помогут Dry&Go, СНОР Х СНОР, Arive Makeup и Birdie, а тату-студия «Мечта» проведёт мастер-классы по нанесению татуировок.

Перевести дух и расслабиться можно будет в зонах отдыха фестиваля. Для подписчиков сервиса СберПрайм на фестивале будет действовать отдельный лаунж в зоне Сбера на втором этаже с видом на главную сцену, бесплатными вкусняшками и зарядками для телефонов. Отдохнуть с друзьями можно будет также у 2ГИС, а главный повод заглянуть к ним — «Друзья на карте», который не даст потеряться в толпе и позволит видеть друг друга на территории фестиваля.

Гастрономические открытия

Гости «Пикника» смогут насладиться разнообразием вкусов: за меню на фудкорте Озон.Фреш отвечает сразу более 40 кафе и ресторанов. Посетителей ждёт дневной рейв на корнере Salatnica от Карины Каспарянц, коллаборация UNDERDOG и «Сварщицы Екатерины», а также спешлы от популярных городских гастропроектов: Pods, «КУЛЬТУРНЫЙ КОД», SHAWARMA BAR, Внимание Беляши, Feni, «ДРУГОЙ ХЛЕБ», YCP. Кроме того, ресторан ближневосточной кухни Maroon представит детский бокс в формате «хэппи мил».

© Озон

Маркет локальных брендов

Большой маркет — ещё одна фишка «Пикника», которую так любят постоянные гости. В этом году на нём представлено более 60 брендов украшений разных фактур, стилей и материалов, а также одежды для детей и взрослых, аксессуаров, книг, ароматов для дома, уходовой и декоративной косметики и не только. Ждём встречи с марками KRAKATAU, NAIPACHE, Perque Studio, Friend Function, Ecomake, Surfer Raincoats, TELO, PREACHER SAY AMEN, CHA U KAO и другими брендами.

Детская зона

Пикник «Афиши x Сбер» — это летний праздник для всей семьи. В Москве гостей ждёт удобная и продуманная инфраструктура для комфортного отдыха с детьми, в том числе — специальная зона, организованная девелопером «Брусника» при участии Общества юных архитекторов и Детского центра Музея Москвы, где можно оставить ребёнка под присмотром опытных кураторов и ситтеров. Самые маленькие гости фестиваля смогут поучаствовать в творческих мастер-классах журнала «Юный искусствовед» и кукольных спектаклях от сети детских лофтов «Чудо чердачок», посетить поп-ап-библиотеку «Альпина. Дети», мастерскую по сбору конструктора по мотивам былин и классических русских сказок от Brick Labs, а также развлекательную зону и кинопоказы от студии «Мельница» и игровую песочницу-огород от проекта «Ешь, Малыш» × Органическая ферма М2. Как и в прошлом году, все дети получат специальные подарки, на площадке будут организованы станция аренды шумоподавляющих наушников от СберKids, комната матери и ребёнка от клиники docdeti и детский фудкорт.

© chudocherdachok.ru

Для удобства навигации по фестивалю первый в России LLM-портал «Рамблер» создал специальный ИИ-гид, который в формате чат-бота ответит на самые важные вопросы для гостей фестиваля: где и во сколько выступает любимый артист, какие развлечения прямо сейчас проходят на бренд-зонах, куда идти за подарками и какой корнер выбрать для перекуса.

В Петербург «пикниковская» атмосфера, в которой сливаются культура, искусство и музыка, ворвётся 9 августа — фестиваль состоится на территории Елагина острова.

Узнать больше о фестивале и купить билеты можно тут.

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