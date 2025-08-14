10 популярных русских певиц

Что-то модно, что-то в моду только входит, а что-то — например, появление в русских чартах страшно талантливых певиц — продолжается вечно. Рассказываем о самых талантливых артистках современности — как о тех, кто уже долго держится на олимпе славы, так и о тех, кто только начинает свое восхождение к нему.

© Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Zivert и Клава Кока на церемонии награждения музыкальной премии «Жара Music Awards», 6 апреля 2023 года

Полина Гагарина

© Страница Полины Гагариной в VK

Неудивительно, что певицу так любят: она одержала победу на «Фабрике Звезд», а в 2015-м представила Россию на «Евровидении» и заняла почетное второе место.

Сейчас она активно наставничает в телешоу «Голос» (2012-...), воспитывая новые поколения музыкантов. Например, из-под ее крыла выпорхнула Ольга Задонская — занявшая позицию второй певицы в дуэте «#2Маши». Сама Гагарина выпустила уже четыре полноформатных альбома.

ANNA ASTI

© Страница Анны Асти в VK

Долгое время на эстрадной сцене России правила одна шальная императрица, но в этом году к ней присоединилась настоящая царица. Дебютный сольный альбом певицы под величественным названием «Феникс» вышел в 2022-м. Осенью 2023-го публика смогла насладиться ее вторым лонгплеем. К тому же певица открыла собственный лейбл — а это вполне внушительно и по-царски.

Удивительно, но при всех этих регалиях Анна вовсе не считает себя успешной, о чем признавалась недавно в интервью. Кажется, певицу не убеждает даже то, что король российской эстрады Филипп Киркоров считает ее номером один. Такой скромности можно только позавидовать.

ANNA ASTI выпустила альбом «Высшие силы»: искренность под клубные биты

Zivert

© Страница Zivert в VK

Пока некоторые витают в облаках метафорических, эта певица долгое время порхала в настоящих. До того как прославиться песней Life и саундтреком к сериалу «Чернобыль: Зона Отчуждения» (2015-2017), Зиверт работала стюардессой. Однажды устав от облаков, певица решила перебраться на сцену, на которой правит по сей день.

Многие меломаны впервые услышали о Юлии на фитах с Димой Биланом и Бастой. Как ни удивительно, но коллабораций и дуэтов с видными артистами за плечами певицы действительно немало, а вот полноформатный альбом только один.

Mary Gu

© Страница Mary Gu в VK

Мария Гусарова — одна из тех певиц, кто получил полноценное музыкальное образование, чтобы не стрелять наугад и надеяться на мгновенный успех. Выпускница Самарского Государственного Института Культуры и Искусств прославилась, выкладывая в интернет каверы на известные хиты. Псевдоним придумала, укоротив фамилию: была уверена, что с таким именем ей впору романсы петь, а не исполнять авторские поп-хиты.

Успеха она достигла не в одночасье, как бывает с вирусными артистами, но возвела его стену по кирпичику песня за песней. За это Мари заслужила уважение и интерес одной из самых авторитетных российских певиц, самой Ларисы Долиной — а этим могут немногие похвастаться. Не исключено, что однажды нас ждет дуэт королевы джаза и ее 30-летней протеже.

Тося Чайкина

© Страница Тоси Чайкиной в VK

За плечами этой яркой Тоси Чайкиной — не только десятки песен собственного сочинения, но и немало интересных образов. Певица представала перед поклонниками альбиносом и красила волосы во все цвета радуги. Вы не удивитесь, узнав, что на творчество и безумные эксперименты со стилем ее вдохновила Леди Гага.

Несколько неприятные воспоминания связывают певицу с рэпером Ассаи. Давным-давно Тося была его бэк-вокалисткой и любимой девушкой. Увы, отношения это было токсичные, и после расставания артистка часто и откровенно о них рассказывала. Разумеется, это нашло отклик в душах многих девушек с разбитым сердцем.

Ну а феноменальный триумф трека «Стрелы» помог певице попасть в рейтинг Forbes «30 до 30» за 2022 год.

Люся Чеботина

© Страница Люси Чеботиной в VK

Люся Чеботина не нуждается в солнце Монако, потому что все тепло получает от своих российских поклонников. Певица участвовала в украинском «Голосе» (2010-...), российской «Главной сцене» (2015-2016) и фестивале «Новая волна», а также училась в музыкальном колледже эстрадного и джазового искусства. Если и таких регалий вам мало, то пожалуйста: молодую артистку обожают Любовь Успенская и Филипп Киркоров. Им мы верим.

В дискографии Люси — два полноценных альбома, а также хиты с Димой Биланом, Юркиссом и другими артистами. В этом году поклонникам певицы удалось послушать еще несколько новых песен: «Целуй меня», «Абьюз» и «Императрица».

Мари Краймбрери

© Страница Мари Краймбрери в VK

Марина Жадан (настоящее имя Мари Краймбрери) — самая везучая певица этого рейтинга. По крайней мере, так утверждает ее главный летний хит этого года. Кроме него, Мари порадовала поклонников песнями «Моя красивая, стой», «Малая, пой» и «Иначе все это зря».

В планы Мари не входило становиться певицей: в детстве она мечтала стать хореографом. И стала бы, но помешала спортивная травма. По крайней мере, на ее голосе это не сказалось: вокальный талант Мари помог ей попасть в топ «30 до 30» от Forbes в 2023 году.

Клава Кока

© Страница Клавы Коки в VK

Эта певица может для каждого служить синонимом упорства и храбрости. Она приняла участие в проекте «Главная сцена» (2015-2016) и получила суровую рекомендацию «петь на кухне для друзей и знакомых». Николая Носкова, Ирину Аллегрову и Диану Арбенину не впечатлила нежная манера девушки, умеющей играть на гитаре.

Кто угодно мог бы послушаться совета видных деятелей, прославленных на всю Россию, но не Клава. Вскоре после столь неприятной сцены певица попала к Тимати и подписала контракт с его лейблом Black Star. Последовали смена имиджа, оглушительный успех, участие в проекте «Сердце Клавы» (2023) и место в нашем топе.

Жаль, конечно, что этого недостаточно, чтобы удивить следующую певицу нашего рейтинга. Однако мы уверены, что Клаву после всего пережитого это мало волнует.

INSTASAMKA

© Страница Инстасамки в VK

Вы можете скептично относиться к философии Инстасамки «За деньги — да», но против статистики не попрешь. В 2023 году «русская Cardi B» попала в топ Forbes «30 до 30», отказалась от мата в своих песнях и самоотверженно пошла учиться вокалу. Нравится вам это или нет, но за этой певицей будущее.

Алена Швец

© Страница Алены Швец в VK

Обнаружена самая юная участница этого рейтинга: мегауспешной Алене Швец сейчас всего 22 года. Справедливости ради, ее ближайшая ровесница INSTASAMKA всего на год старше — и они обе уже попали в топ Forbes «30 до 30». Алена, правда, вошла в категорию не только в качестве певицы, но и как перспективный тиктокер.