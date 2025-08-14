Чем отличается фортепиано от пианино

Ох уж эти клавишные инструменты, так и норовят устроить сумятицу в нашем сознании! Вопрос, который может мучить до колик в животе: в чем же разница между фортепиано и пианино? Довольно часто люди просто перестают напрягаться по этому поводу и используют эти два термина как взаимозаменяемые. Однако так поступать неправильно. Давайте все же разберемся с этим вопросом раз и навсегда.

© David Pisnoy/unsplash

Сперва погрузимся в историю

Начиная с XI века нашей эры распространение получили клавишные со щипковым принципом звукоизвлечения. Пожалуй, самым популярным инструментом был клавесин, который совершенно заполонил «мейнстрим» к XVI веку.

Однако с наступлением XVIII века мир ждала настоящая музыкальная революция. На авансцену вышел Бартоломео Кристофори (1655-1731) — итальянский инструменталист-инноватор.

Кристофори был недоволен отсутствием у музыкантов контроля над уровнем громкости клавесина. Ему приписывают замену щипкового механизма молоточковым для создания современного фортепиано примерно в 1700 году.

При этом официальной датой рождения удивительного инструмента считается 1709 год: именно тогда Бартоломео представил свое творение при дворе герцога Фердинанда Медичи. Оно получило название clavicembalo col piano e forte — по сути, клавесин, способный воспроизводить «мягкие» (piano) и «громкие» (forte) звуки. Впоследствии инструмент стали называть просто pianoforte или fortepiano. Второй вариант, в свою очередь, плотно укрепился в русском языке.

© Markus Gjengaar/unsplash

Так, а что тогда такое пианино?

На самом деле, фортепиано — общий термин для молоточковых клавишных инструментов, подобных тем, что разрабатывал Бартоломео Кристофори. Классическими видами фортепиано как раз являются рояль и уже упомянутое нами пианино.

Рояль, по сути, представляет собой фортепиано Кристофори в его самых разных по объему вариантах, так что тут все понятно. А вот более компактное пианино для домашнего использования увидело свет в начале XIX века.

До этого в XVIII веке был создан инструмент, известный как клавицитериум. Это был клавесин, в котором струны натягивались на вертикальную раму. Эта идея понравилась англичанину Джону Айзеку Хокинсу, проживающему в Филадельфии, и он решил перенести ее на фортепиано. Таким образом он создал первое вертикальное пианино в 1800 году. Поскольку его изобретение занимало меньше места, чем рояль, и звучало куда интереснее клавицитериума, оно быстро стало привлекать внимание любителей помузицировать на дому.

Однако вариант Хокинса все равно звучал не очень, и в 1826-м технологию пианино усовершенствовал англичанин Роберт Ворнум, чья версия вертикального инструмента стала по-настоящему популярной и известна нам по сей день.

© rashid/unsplash.com

В чем разница между роялем и пианино?

В конечном счете разница заключается в глубине звучания, форме деки и натяжении струн. Рояль обладает широким динамическим диапазоном, богатым резонансом, разнообразной тональностью и крайне высокой чувствительностью к прикосновениям.

Пианино же — более компактный клавишный инструмент. В нем струны натянуты вертикально, чтобы уменьшить его размер, что позволяет играть на нем в ограниченном пространстве. В отличие от пианино, рояль сохраняет форму оригинального фортепиано Кристофори, в котором струны натянуты горизонтально, и обладает большим потенциалом выразительности.

Однако это не делает пианино плохим инструментом: если вам нужен богатый звук настоящего акустического фортепиано в компактном обрамлении, то это прекрасный вариант.

© Kanchanara/unsplash

Поговорим о деньгах

Да, эту тему мы любим. Стоит признать, что рояли — более престижный инструмент. Их цена чаще всего исчисляется миллионами рублей. Вам повезет «урвать» какой-нибудь Steinway & Sons менее чем за 2 миллиона. В ином случае цена за хороший экземпляр будет смотреть в сторону десятков, а то и сотен миллионов.

Но мы люди простые, нам рояль в 40-метровую квартиру в любом случае не к месту. К счастью, хорошие пианино продаются по куда более скромным ценам, а многие жители российских квартир часто готовы за бесценок отдать инструменты, стоящие запыленными в их жилищах и нетронутые со времен жизни их бабушек и дедушек. Вывозить эту красоту вам, конечно, скорее всего, придется за свой счет, но давайте смотреть правде в глаза: 20-30 тысяч рублей — ничто в сравнении со 100 миллионами!

Как бы там ни было, все виды фортепиано хороши. А на каком из них вы предпочтете практиковать лучшие произведения Моцарта или Баха — выбор за вами!

Юрий Антонов и пианист Денис Мацуев получили ордена «За заслуги перед Отечеством»

Текст: Максим Медалье