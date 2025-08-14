Место для вашего таланта: главные музыкальные лейблы России

Если вы слабо представляете устройство российского музыкального рынка, то вас наверняка удивит количество работающих в его рамках лейблов. На сегодня более 80 различных компаний и объединений представляют русскоязычных артистов и занимаются выпуском их треков. В таком многообразии несложно потеряться, потому мы решили выделить девятку сильных игроков, зарекомендовавших себя как надежных партнеров для музыкантов.

Gazgolder

Gazgolder

Жанры: хип-хоп, R&B, поп, инди-рок, блюз

Артисты: Баста, ANIKV, Kiso, ICEGERGERT, Минаева, Вадяра Блюз, Словетский и другие

Год основания: 2005

О лейбле: GAZGOLDER — не просто музыкальный лейбл, а творческое объединение, в котором уживаются букинг, клуб, чайная, арт-бюро и многое другое. Одним из его владельцев числится Василий Вакуленко, более известный миру как рэпер Баста или Ноггано, N1NT3ND0, а может и Gorilla Zippo. К слову, все альтер-эго этого музыканта — подписанты «Газгольдера».

За годы жизни лейбла в его составе побывали Гуф, Смоки Мо, «Триагрутрика», «АК-47», Скриптонит и другие весомые фигуры российской хип-хоп-индустрии. Так что этот GAZGOLDER подарил миру не только потрясающие мемы вроде одноименного фильма, но и помог становлению и развитию рэпа на русском языке.

«Первое музыкальное»

«Первое музыкальное»

Жанры: поп, электроника, хип-хоп, рок

Артисты: Zivert, IOWA, Ева Польна, «Кино», Максим Свобода, RITA DAKOTA, NEMIGA, Нюша, Кравц и многие другие

Год основания: 1996

О лейбле: За свои почти 30 лет существования тогда еще «Музыкальное издательство СОЮЗ» успело застать приход в Россию Warner/Chappell Music и посодействовать созданию официального представительства американской компании, а также стать первым независимым музыкальным издательством в стране.

Сейчас организация представляет интересы одних из самых больших русскоязычных артистов, не ограничиваясь жанрово. Среди подписантов лейбла «Первый музыкальный» можно встретить как легенд советского рока «Кино», так и рэпера Кравца.

Rhymes Music

Rhymes Music

Жанры: хип-хоп, поп, альтернативный рок, поп-панк

Артисты: Дора, МУККА, «кис-кис», Pyrokinesis, «Дети Rave», SQWOZ BAB, Мэйби Бэйби

Год основания: 2011

О лейбле: Петербургский проект был создан основателями паблика «Рифмы и Панчи». В процессе своего развития лейбл Rhymes Music вышел на международный уровень, подписав более тысячи музыкантов.

Сегодня «Раймс» не только осуществляет маркетинговую поддержку исполнителей, но и организовывает гастроли, а также занимается видеопродакшеном и решает еще множество других важных для музыкантов задач.

Hyperboloid Records

Hyperboloid Records

Жанры: экспериментальная электроника

Артисты: Pixelord, Bad Zu, Summer of Haze, Famitsu, cadeu

Год основания: 2004

О лейбле: Уже около 19 лет Hyperboloid Records работает с электронными артистами, выпуская «музыку будущего». За эти годы начавший с распространения сборников на CD-болванках лейбл не только сделал себе имя и стал известен своей работой с множеством иностранных музыкантов. Проект разросся до двух саблейблов — андеграундного Internetghetto, специализирующегося на работе с перспективными новичками, и Aelita Records, сотрудничающего с исполнителями экспериментального попа. Вместе с ними Hyperboloid работает и как дистрибьютор, выпуская музыкальные релизы подписантов других лейблов.

Проект возглавляют его основатель, композитор Дмитрий Гарин, музыкант Алексей Девянин, известный как Pixelord, и промоутер, диджей Сергей Сабуров.

KOALA MUSIC

Жанры: поп, хип-хоп

Артисты: Сергей Лазарев, Алсу, Джиган, Big Russian Boss, Young P&H, Анна Седокова, Gavrilina

Год основания: 2023

О лейбле: У KOALA MUSIC, еще в сентябре называвшегося KISS KOALA, довольно непростая история. Изначально этот лейбл носил название Sony Music Entertainment Russia, но после ухода большой тройки мейджоров из России во главе проекта же встали бывшие топ-менеджеры подразделения «Сони» Арина Дмитриева и Дмитрий Козик.

В распоряжении лейбла имеется российский каталог Sony. А с учетом того, что в сентябре у KOALA MUSIC сменился владелец, и, как выяснил «Коммерсантъ», теперь проект в руках структуры бывших топ-менеджеров Warner Music Russia. Таким странным образом каталоги двух мейджоров оказались в одних руках.

CPLUS

CPLUS

Жанры: хип-хоп

Артисты: Маленький Ярче, ALBLAK 52, Heronwater, BUSHIDO ZHO, MAYOT, SODA LUV, Baby Melo, blago white, SEEMEE

Год основания: 2019

О лейбле: Создатели CPLUS — бывшие креативные директора Rhymes Music Александр Рудич и Алексей Королев. Свою историю они начали с релиза Scum Off the Pot (2019) рэперов MAYOT и SEEMEE. И до сих пор работа лейбла строится во многом вокруг объединения MELON MUSIC, а также самых горячих имен в русскоязычном хип-хопе прямо сейчас.

CPLUS занимается не только музыкальными релизами, но и креативным продакшеном, продвижением и менеджментом.

Black Star

Black Star

Жанры: поп, хип-хоп

Артисты: Клава Кока, Natan, Егор Шип, Derouse, Диана Астер

Год основания: 2006

О лейбле: История этого изначально музыкального проекта стала своего рода легендой отечественного шоу-бизнеса. Как и Gazgolder, он стал брендом и разросся до ресторанов, магазинов одежды, а также картингов.

Black Star оказал большое влияние на творческий путь таких исполнителей, как Егор Крид, L’One, Kristina Si, Мот и многих других. Несмотря на то что уход некоторых музыкантов от лейбла сопровождался жуткими скандалами, нельзя недооценивать роль компании в их музыкальной карьере.

Основатель Black Star Тимати покинул его в 2020 году. Сегодня генеральным директором компании является Павел Курьянов, также известный как Пашу.

LOTUS MUSIC

LOTUS MUSIC

Жанры: поп, хип-хоп, R&B

Артисты: SLAVA MARLOW, LOVV66, ЛСП, The Limba, LXE, EMIN, «Мохито», KARTASHOW

Год основания: 2023

О лейбле: Несмотря на свою молодость, этот лейбл оказался в списке не просто так. Он уже успел показать себя как более чем надежную площадку как для новичков, так и для состоявшихся исполнителей. LOTUS MUSIC запустил основатель лейблов Atlantic Records Russia, Siyah Music и Zhara Music Бахтияр Алиев, также известный широкой аудитории как рэпер Bahh Tee. Будучи опытным игроком в музыкальной индустрии, Алиев менее чем за год собрал впечатляющий костяк из востребованных артистов и продолжает наращивать число подписантов за счет фрешменов.

Gamma Music

Gamma Music

Жанры: поп, хип-хоп, рок, электроника

Артисты: Татьяна Куртукова, INSTASAMKA, «Руки Вверх!», Xcho, Стас Пьеха, ALEKS ATAMAN, FINIK, Смоки Мо, Жасмин, Big Baby Tape, «Градусы» и другие

Год основания: 2014

О лейбле: Gamma Music начали свою историю сразу с работы с состоявшимися звездами российской эстрады и поп-сцены в лице Валерия Леонтьева, Сати Казановой, Жасмин. Большой успех пришел к лейблу после заключения договора с хип-хоп-дуэтом MiyaGi & Эндшпиль. Именно Gamma Music выпустили легендарный хит I Got Love (2016), клип на который на сегодня набрал более 900 миллионов просмотров и держит планку самого просматриваемого музыкального видео в русскоязычном сегменте YouTube.

Лейбл занимается отгрузкой на основные стриминг-площадки, размещением на радио и ТВ, ведением и монетизацией YouTube-каналов, музыкальным продакшном, юридической поддержкой и синхронизацией в кино и сериалах.