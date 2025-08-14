Топ-10 лучших ритм-игр

Музыка и видеоигры всегда были выигрышным сочетанием. Во многом потому, что ритм музыки способен задавать определенный настрой, вводить в тонус, который игроку нужно сохранять на протяжении всей игры для успешного ее прохождения. Неудивительно, что появился и особый жанр «ритм-игра». Его особенность можно определить как необходимость нажимать определенные кнопки в соответствии со звучащей композицией или выполнять танцевальные движения под музыку.

© Tango Gameworks

Hi-Fi Rush

Считается, что родоначальником направления стала игра PaRappa the Rapper, разработанная музыкальным продюсером Масой Мацуурой и художником Родни Гринблатом для PlayStation в 1996 году. По сюжету герою нужно было как бы «читать рэп», нажимая правильные клавиши, и в итоге добиться этим расположения девушки. Спустя несколько десятилетий развития жанра составляем собственный топ «лучшие ритм-игры», который раскачает любого.

Beat Saber

© Beat Games

Эта музыкальная игра, выпущенная компанией Beat Games в 2018-м для PlayStation 4 и Windows, — отличный пример того, что увлекательное может быть простым. По правилам игроку нужно использовать два световых меча разного цвета, словно в «Звездных войнах» (1977-…), чтобы разрезать ими блоки соответствующего цвета в такт музыке. При этом библиотеку треков можно дополнять собственными композициями. Погружению в процесс способствует использование VR-джойстиков при управлении мечами. На радость музыкальным любителям выходило несколько дополнительных паков с песнями Imagine Dragons, Green Day, Timbaland и треками от независимого лейбла электронной танцевальной музыки Monstercat.

Thumper

© Drool

Авторитетное издание PC Gamer назвало Thumper «одной из лучших ритм-игр, когда-либо созданных». Выпущена она была в 2016-м компанией Drool для Windows и PlayStation 4. Одним из разработчиков выступил Брайан Гибсон — по совместительству бас-гитарист американской нойз-группы Lightning Bolt, то есть человек, кое-что смыслящий в музыке. Суть игры: существо, напоминающее космического жука, нужно провести по одной или нескольким дорожкам через виртуальные миры с препятствиями. Игрок должен нажимать подсвеченные ноты-кнопки в такт фоновой музыке на очень быстрой скорости. Причем чем точнее вы попадаете в ритм, тем быстрее двигается жук и сложнее становиться играть. Учитывая, что здесь вновь используются VR-контроллеры, управлять своим вестибулярным аппаратом в игре в самом деле непросто. Музыка в Thumper очень агрессивная — много ударных, басов и грозных звуковых эффектов.

Crypt of the NecroDancer

© Brace Yourself Games

Ностальгия вошла в чат. Crypt of the NecroDancer, сделанная в 2015-м инди-студией Brace Yourself Games для Windows, PlayStation 4, iOS, Xbox One и Nintendo Switch, задействует «старомодную» пиксельную графику и совмещает ритм-структуру с жанром roguelike (в простонародье «рогалик»), порожденным игрой Rogue 1980 года. Это значит, что каждое новое прохождение уровня генерируются по-новому, смерть персонажа необратима, а предметы обладают случайными свойствами. По сюжету игры вы перемещаетесь по подземельям и сражаетесь с противниками, которых нужно «перетанцевать», перемещаясь на одну клетку каждый такт. Нет шага — ход обрывается. Есть возможность импорта своих музыкальных композиций и использования танцевального коврика (дэнспада) вместо обычного геймпада или клавиатуры.

Rhythm Doctor

© 7th Beat Games

Были ли вы когда-либо в ситуации, когда от вашего чувства ритма зависели жизни? В этой (снова пиксельной) музыкальной игре 2021 года от 7th Beat Games для Linux, Windows и Mac OS именно так и происходит. Ваша задача — лечить пациентов в больнице, делая им дефибрилляцию (проведение электрического разряда) в такт сердечным сокращениям. Нажимать нужно только одну кнопку. Каждый из 20 уровней знакомит игрока с особенной теорией ритма, что позволяет попутно развивать свои ритмические способности. Есть и хитроумные усложнения, например гаснущий экран, заставляющий отсчитывать удары в голове. Можно загружать собственную музыку и размещать ноты в такт.

Sayonara Wild Hearts

© Simogo

Ритм-игра 2019 года от шведской студии Simogo, выпущенная для PlayStation 4, Nintendo Switch, macOS, iOS и Xbox One, может похвастаться простым, при этом небанальным сюжетом и точно покажется жизненной многим девушкам. По сюжету героине разбивают сердце, и, чтобы его собрать, она должна путешествовать по сказочным пейзажам в сопровождении поп-музыки и, преодолевая препятствия, собирать осколки сердец. Музыка в стиле синтвейв и ритм здесь существуют неотрывно от картинки, а каждый из 23 уровней посвящен определенной песне. Визуальный стиль игры, собравший множество положительных отзывов от критиков, создавался под влиянием британской культуры тедди-боев (по-нашему стиляг), при этом в игре нет ни одного мужского персонажа. Создатели признавались, что для разработки женских персонажей вдохновлялись образами Тейлор Свифт и Карли Рэй Джепсен. Игра собрала целое море номинаций на игровые премии, так что опробовать ее должен каждый уважающий себя любитель ритм-игр.

Hi-Fi Rush

© Tango Gameworks

Ритм-игру разработала японская компания Tango Gameworks в 2023-м для Windows и Xbox Series X/S. В грудь героя (будущей рок-звезды) по имени Чай случайно вживляется плеер, позволяющий ему ощущать ритм окружающего мира. За персонажем начинает охоту крупная корпорация, и, вступая в драку с соперниками, Чай должен выполнять все движения в такт. Впрочем, это совсем несложно — весь мир вокруг (даже краска на стенах) живет в особенном ритме. За непопадание в такт вы не слишком сильно караетесь, так что можно играть, как в обычный музыкальный экшен от третьего лица. А что уж точно из игры не убрать, так это драйвовый саундтрек, куда вошли, например, композиции The Prodigy и Nine Inch Nails.

Audiosurf

© Дилан Фиттерер, Audiosurf, LLC.

Родитель Beat Saber и Thumper, выпущенный еще в 2008-м независимой компанией Invisible Handlebar для Windows и Zune HD, все еще остается эталоном в жанре, который он сам и изобрел. Audiosurf — это музыкальная гонка, но на самом деле скорее головоломка. Космический кораблик под музыку перемещается по трехполосной космической дороге и собирает цветные блоки, которые нужно выстраивать в ряды по цветам. При этом форма и высота трассы зависит от выбранного трека. Если песня более медленная и тихая, то дорога идет в гору, движение медленное, а цвета вокруг холодные. Если же композиция энергичная, трасса идет вниз, кораблик несется на огромной скорости, а блоки — теплых оттенков. Audiosurf стала первой ритм-игрой, успешно внедрившей в процесс необработанные треки из собственной библиотеки, хоть своего же сочинения. Именно они и заставляют игрока задействовать мозг, а не просто бездумно нажимать на кнопки, собирая все блоки подряд.

Отдельно стоит упомянуть и Audiosurf 2, увидевший свет в 2013-м для Windows, OS X и Linux. В игру добавлен режим вейкбординга — скольжения на доске за двумя параллельно идущими катерами. Это дает возможность модифицировать песни и выполнять трюки. Знаменитый портал IGN наградил сиквел Audiosurf семью с половиной звездами и назвал одной из лучших ритм-игр.

Guitar Hero

© Harmonix Music Systems

Пожалуй, самая знаменитая франшиза ритм-игр, изначально выпущенная для PlayStation 2 и разработанная Harmonix Music Systems в 2005-м. Суть Guitar Hero: симуляция игры на гитаре с помощью нажатия кнопок-ладов на грифе контроллера, напоминающего уменьшенный инструмент Gibson SG, и клавиши-струны. Игрок сам может выбирать сцену, на которой играть, и вид гитары. За свои выступления можно зарабатывать деньги и тратить их в магазине — все как в жизни. Конечно, главным удовольствием музыкальной игры стоит считать набор песен внутри нее — весь цвет рок-мира от Ramones до Red Hot Chili Peppers в вашем распоряжении. При этом есть и треки малоизвестных коллективов, в которые входили и сами разработчики Harmonix.

После первой Guitar Hero, завоевавшей множество наград, в том числе BAFTA Video Games Awards, последовала вторая, в 2006-м. В 2007-м же вышла третья, самая успешная, — Guitar Hero III: Legends of Rock, которую впервые адаптировали к PC и Mac. В любви к игре признавались и сами музыканты, а некоторые, вроде Тома Морелло из Rage Against The Machine, говорили, что сами с трудом могут исполнить свои партии в ней. Выходили и продолжения, полностью посвященные одной группе — Aerosmith, а затем Metallica. В 2009-м продажи Guitar Hero стали падать, интересных изменений от серии к серии не прослеживалось, что привело к закрытию франшизы в 2011-м. Впрочем, в сердце всех любителей рок-музыки, воплотивших мечту на экране своего устройства, игра осталась навсегда.

Metal: Hellsinger

© The Outsiders

Отдельного внимания заслуживают игры в жанре «ритм-шутер» — такие как эта игра, созданная в 2022-м разработчиком The Outsiders для Windows, Xbox Series X/S и PlayStation 5, а позже для PlayStation 4 и Xbox One. В «адском виртуальном путешествии» по преисподней, населенной демонами, вы от первого лица в поле потерянной души сражаетесь с противниками под метал. За удары, синхронизированные с тактом произведения, врагу наносится больший урон, а музыка звучит выразительнее: постепенно увеличивается количество инструментов и проявляется вокал. Как и в Hi-Fi Rush, сама вселенная вокруг игрока двигается согласно особому ритму. Ограниченный бюджет подсказал создателям решение разработать собственный саундтрек, поэтому все треки в ритм-игре написаны группой Two Feathers, но с «завлечением» для игрока — приглашенными вокалистами. Среди них оказались, например, Рэнди Блай из Lamb of God и Серж Танкян из System of a Down. Кроме того, в дополнении Essential Hits 2023 года были хиты Disturbed, Muse, Paramore и даже Gorillaz.

Osu!

© Дин Герберт

Наконец, стремясь показать многообразие жанра «ритм-игра», расскажем о бесплатном музыкальном развлечении в аниме-стилистике, разработанной в 2007-м Дином Гербертом, известным под псевдонимом peppy. Первоначально игра предназначалась для Windows, но потом была адаптирована для macOS, Linux, iOS и Android. Никаких боев, гонок и спасения жизней — нужно только попадать курсором по слайдерам и спиннерам, подстраиваясь под ритм песни, собирать падающие ноты и выполнять другие мини-задания. С игрой сотрудничают многие исполнители, как андерграундные, так и более известные, например мелодик-дэт-металист Энди Джиллион. Несмотря на кажущуюся наивность, по Osu! проводятся ежегодные кубки мира, а число аккаунтов игроков насчитывает более 20 миллионов.

