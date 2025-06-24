Рэперша Карди Би анонсировала первый за семь лет альбом

Американская хип-хоп-исполнительница Карди Би объявила, что её долгожданный второй альбом под названием «Am I the Drama?» выйдет 19 сентября. Пластинка станет продолжением крайне успешного дебютного альбома рэперши Invasion of Privacy, который был представлен в 2018 году.

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Перед анонсом Карди Би опубликовала видео, в котором порассуждала о своём пути к альбому. «Семь лет, и время пришло. Семь лет любви, света и потерь. Семь лет я дарила им благодать, но теперь я устроила им ад. Я поняла, что сила не в том, чтобы отдавать, а в том, чтобы забирать. Я сбрасываю перья и больше не плачу. Я не возвращаюсь, я остаюсь за гранью. Я не твой злодей, я твоя карма. Время пришло. Время пришло сейчас», — заявила рэперша.

Грядущий альбом «Am I the Drama?» будет состоять из 23 треков. В него также войдут старые хиты исполнительницы Up (2021) и WAP (2020).

Дебютный студийник Карди Би Invasion of Privacy принёс артистке попадание в Billboard Hot 100, а также победу на премии «Грэмми» в категории «Лучший рэп-альбом».

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