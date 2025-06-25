Фестиваль Ural Music Night объявил всех хедлайнеров

Музыкальный фестиваль Ural Music Night, который пройдёт в ночь с 27 на 28 июня в Екатеринбурге, объявил полный состав выступающих. Среди них — NILETTO, AY YOLA, Сергей Бобунец, АК-47 и многие другие.

© Страницы NILETTO, AY YOLA, Сергея Бобунца, АК-47 в VK

Крупнейший однодневный фестиваль в России в этом году пройдёт более чем на 120 площадках Екатеринбурга. Музыка будет звучать в парках, скверах, барах, ресторанах, театрах, музеях и на площадях.

Для зрителей будут выступать артисты различных жанров: NILETTO, AY YOLA, Сергей Бобунец, «АК-47», «СмешBand», Олег Митяев, Билли Новик и Billy’s Band, Russian Girls, Вячеслав Малежик, SQWOZ BAB, TRITIA, Максим Свобода и Кристина Кошелева, Фейгин, UNTONE CHERNOV, DOSE, оркестр «Гнесинские виртуозы», «Запрещённые барабанщики», «Другой оркестр», EL MENTAL, «Старый приятель», Виктория Дайнеко, Кай Метов, Марк Тишман, Ираклий Пирцхалава, Nomad Punk, КАТЕРИНА, 3.56 am, Оля Краснова, Арина Точилова и другие.

Кроме этого, актёры театра и кино Александр Устюгов, Илана Дылдина, Сергей Холмогоров, Иван Соловьёв представят «Песни Победы». Джаз-хор Свердловской филармонии выступит с программой «Из варяг в греки» при участии дирижёра Дмитрия Волосникова, музыкантов Сергея Старостина и Сергея Клевенского. А «Другой оркестр» исполнит композиции из альбома Давида Тухманова «По волне моей памяти».

Ural Music Night — ежегодный фестиваль, проводящийся в Екатеринбурге. В первый раз он состоялся в 2015 году и объединил 70 000 зрителей и 1000 музыкантов на 43 площадках. В 2024 году количество зрителей превысило отметку в 380 000, а на 110 сценах выступили более 3000 артистов. На фестиваль приезжали музыканты из Армении, Грузии, Республики Гана, ЮАР, Аргентины, Колумбии, Белоруссии, Казахстана и других стран.

В этом году на участие в фестивале поступило 2100 заявок от музыкантов и танцевальных коллективов. Отбором артистов занимались более 130 экспертов.

Главные музыкальные фестивали июня: от Пикника «Афиши» до «Дикой Мяты»