Избранные музыкальные дуэты российской эстрады

Популярных российских дуэтов много, про все хочется рассказать. К сожалению, охватить каждый фит, творческий тандем или союз у нас не выйдет. Что мы точно можем, так это вспомнить одни из самых ярких коллабораций и удачных дуэтов. Сначала мы пройдемся по конкретным известным парам, а потом по отдельным композициям, цепляющим сердца миллионов слушателей. В общем, вспомним разные популярные российские дуэты.

Севиль Велиева и Артем Умрихин

Музыкальные дуэты российской эстрады

Artik & Asti

Сотрудничество Артема Умрихина и Анны Дзюбы подарило немало поп-хитов, которые люди слушают и в машинах по дороге на работу, и на больших вечеринках, и в момент больших разочарований. Среди популярных дуэтов этот определенно один из самых народных.

На месте Дзюбы сейчас поет Севиль Велиева, которая держит планку, заданную предшественницей. Группа все так же дарит фанатам хиты и зажигает танцполы.

HammAli & Navai

Творчество Александра Громова и Наваи Бакирова именуют кальян-рэпом. Дело каждого, как относиться к жанру, но нужно признать: музыку дуэта крутят везде и любовь такого большого количества слушателей доказывает, насколько близко многим творчество команды. Как минимум хиты «Прятки» и «Птичка» уже точно можно назвать композициями, которые уже являются современной классикой русской музыки.

Miyagi & Эндшпиль

Давайте признаем, песни Азамата Кудзаева и Сослана Бурнацева перевернули отечественный хип-хоп. Они умеют своими композициями моментально вовлекать в свою игру. Вспомните, как начинается песня Saloon: с первых секунд слушатель попадает в атмосферу вестерна, но с восточным колоритом. И так работает львиная доля творчества популярного дуэта.

t.A.T.u.

Снимая всю мишуру вокруг публичного образа t.A.T.u. в начале нулевых, что остается? Песни! От евродэнс-композиций, в которых показаны сложные внутренние метания подростка, до электропоп-бэнгеров, записанных с опытными западными продюсерами. Не лишайте себя удовольствия и оцените все три пластинки коллектива.

Как факт, именно песня «Нас не догонят» играла на открытии зимних Олимпийских игр в Сочи 2014 года. Это ли не знак высшего признания?

«Руки Вверх!»

Сейчас «Руки Вверх!» — сольный проект Сергея Жукова, но по-настоящему эпохальные композиции были написаны еще в девяностые, когда в группе был Алексей Потехин.

Миллионы людей пускали скупую слезу под «Алешку» и «Чужие губы», думали о любимых, слушая песню «Крошка моя» и «18 мне уже», топтали танцполы, когда колонки разрывались от «Ай-яй-яй» и «Пропадаешь зря».

Что ни песня, то слепок времени. Стадионные концерты и фанаты, которые поют хором хиты проекта «Руки Вверх!», говорят сами за себя.

GAYAZOV$ BROTHER

Альбом 2021 года от дуэта Тимура и Ильяса Гаязовых назывался «Пошла жара». Два слова, которые исчерпывающе покажут, как работает творчество GAYAZOV$ BROTHER. Коллектив органично совмещает современный поп-звук, элементы ретро и много талантливой иронии. Согласитесь, что весь припев композиции «Малиновая Лада» можно расхватывать на цитаты. Смеем предположить, что творчество этого дуэта лучше всех отражает, как чувствует себя молодежь на рубеже десятых-двадцатых.

2МАШИ

Дуэт Марии Зайцевой и Марии Шейх любили за интересную динамику артисток с разным темпераментом. При этом певицам удавалось создавать песни, в которых они одновременно были и очень гармоничными, и отличающимися друг от друга по подаче.

В 2023-м произошел конфликт, группа распалась. Однако с нами останутся хорошие воспоминания и хиты двух Маш.

Анжелика Варум и Леонид Агутин

Дуэт Варум и Агутина прекрасен тем, что в нем два очень талантливых человека не перетягивают на себя одеяло. Оба артиста прекрасно реализовались и сольно, но вместе у этих супругов получаются совершенно фантастические песни. У дуэта абсолютно своя, ни на что непохожая «химия».

Можно предположить, что ваши романтические вечера уж точно не обойдутся без одной из главных песен о любви «Я буду всегда с тобой».

Отдельные песни

Григорий Лепс и Ирина Аллегрова — «Я тебе не верю»

Настоящий музыкальный боевик, в котором два абсолютно разных музыканта будто бы схлестнулись в схватке, доказывает свою точку зрения. Получился динамичный поп-рок-номер, который нравится и фанатам артистов, и тем, кто просто случайно услышит его на радио.

Обязательно поищите в интернете мэшап этой песни с композицией Sleepwalker от группы Bring Me The Horizon. Даже поразительно, насколько удачно соединились два хита.

Стас Михайлов и Таисия Повалий — «Отпусти»

Поп-шансон, в котором бывшие возлюбленные решают выбрать разные дороги. Однако после композиции нет ощущения опустошенности, пусть и «на сердце опять злая вьюга». Ну, сейчас плохо, зато потом всем будет хорошо. Вполне себе посыл.

«Дискотека Авария» и Жанна Фриске — «Малинки»

Эпохальный сингл, который можно заносить в учебники для раздела «гламур в нулевых». Что характерно, оригинал композиции был записан еще в девяностые вместе с вокалисткой группы «Комбинация» Татьяной Охомуш. Но хитом композиция стала уже как фит с Жанной Фриске.

Ночной клуб в представлении «Малинок» похож на некое сказочное место, нежели на место для танцев. Оттого песня воспринимается скорее доброй и наивной, нежели качевой. Но вряд ли можно представить без нее любую дискотеку.

Леонид Агутин и Владимир Пресняков — «Аэропорты»

Да, Агутина вы уже видели в упоминании другого дуэта. Но классические «Аэропорты» мы вспомнить не могли. Брутальная рок-баллада от певцов, в которой они выступают не как соперники друг другу, а в качестве взаимной поддержки в трудную минуту. То есть в моменты, когда в сердце есть лишь кусочки льда.

Лолита и Коста Лакоста — «По-другому»

Одна из главных песен 2021 года — пример, когда в одном месте сошлись удачно все элементы. Коста Лакоста с его цоеподобным исполнением, Лолита и ее абсолютно уникальное сочетание ранимости и «женщины без комплексов», дип-хаус с ретро-элементами и безумно стильный клип. Ну и конечно, текст о непростых отношениях, которые вот-вот закончатся или будут оставаться такими же проблемными.

Гио Пика и Кравц — «Где прошла ты»

Гио Пика и Кравц настолько хорошо спелись, что выпустили аж два успешных альбома. В нашем топе мог оказаться почти любой трек из релизов, но мы решили остановиться на одном хите. В «Где прошла ты» сочетается лирический разбойник Кравца и умудренность Пики с его неповторимым, хрипловатым вокалом.

MARKUL и Тося Чайкина — «Стрелы»

«Стрелы», что максимально метко попали в самого разного слушателя. Драйвовый сингл хулиганистого Марка Маркулиса и лиричной Тоси Чайкиной смог стать завсегдатаем в плейлистах как у пацанов, которые сидят у подъезда, так и у владельцев яхт и дорогих машин. Все потому, что хорошие и цепкие треки про любовь работают на всех одинаково.

