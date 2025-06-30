Звёзды музыки назвали лучшие летние песни

«Рамблер» попросил артистов поделиться их любимыми летними песнями и рассказать, с какими чувствами и историями они у них связаны. Для вашего удобства мы собрали все композиции в плейлист для летнего настроения.

© Соцсети Дианы Астер

Выбор Ярослава Сумишевского: Иванушки International — Тополиный пух

© Предоставлено менеджментом артиста

Я помню лето 1999 года, когда эта песня только появилась. В то время я жил в городе Шахтерск на Сахалине, мне было 15 лет, и эта композиция буквально ворвалась в нашу жизнь. Она звучала повсюду — в магазинах, из окон квартир и машин, на дискотеках. Она была классной и позитивной, ассоциировалась с жарким и чудесным временем года, которое я так люблю.

В нашем городе тоже был тополиный пух — улицы покрывались белым облаком, а ветер разносил его по всему городу, создавая приятную атмосферу легкости и мечтательности. Я особенно ярко помню это лето, потому что мне нравилась одна девочка, которая жила в соседнем районе. Я всё время стеснялся подойти к ней познакомиться, так как был робким.

Однажды мы оказались в общей компании, и всё как-то само собой сложилось — мы познакомились, подружились и стали общаться. Вскоре стало понятно, что я ей тоже нравлюсь, и мы начали гулять вдвоём. Мы сидели на лавочке, разговаривали о музыке, строили планы на жизнь и обсуждали важные для нас вещи.

Я помню один момент: мы сидели и разговаривали, а из соседних домов звучала именно эта песня. В тот миг я понял, что настал момент поцелуя. Я решился и сделал это — так случился мой первый поцелуй и первая влюблённость. Поэтому эта песня вызывает у меня самые светлые, романтичные чувства.

Ярослав Сумишевский — эстрадный певец, участник шоу «МАСКА» на НТВ.

Выбор NECHAEV: Ed Sheeran — Perfect

© Предоставлено менеджментом артиста

Несколько лет назад мы вместе с Идой Галич, Клавой Кокой и ещё несколькими блогерами стали победителями новогоднего звёздного караоке в Comedy club на ТНТ, где нам подарили билеты в Милан на концерт Эда Ширана. Так совпало, что мы с женой обожаем его песни.

Представьте: огромный стадионный концерт, моя прекрасная жена и эта удивительная песня Perfect, под которую мы когда-то танцевали на кухне вдвоём. А теперь мы стоим рядом с 50 тысячами человек, которые поют её хором. Мы запомнили этот идеальный момент на всю жизнь.

NECHAEV — музыкант, автор-исполнитель, музыкальный блогер.

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Выбор TERRY: Илья Резник — Звёздное лето

© Предоставлено менеджментом артиста

В припеве звучит строчка: «Я так хочу, чтобы лето не кончалось, чтобы оно со мной умчалось, со мною вслед» — и она всегда откликается.

Именно эта песня выражает мои ощущения и мысли, когда в Москве лето. Особенно когда оно вот-вот закончится. Эти слова всё время звучат у меня в голове как напоминание.

Я обожаю, как выглядит Москва в это время года и её особенное летнее настроение. Каждый раз, когда я слышу или вспоминаю эту мелодию, мне хочется остановиться и прочувствовать момент, поймать тепло, свет, воздух.

TERRY — певец, победитель шоу «ПЕСНИ» на ТНТ.

Выбор TSOY: Coolio — Gangsta's Paradise

© Предоставлено менеджментом артиста

Хочется, чтобы в душе и в наушниках всегда было ощущение лета. Эта песня как раз помогает вернуться в тёплый сезон, зарядиться энергией и хорошим настроением.

В старших классах школы я попал в не очень хорошую компанию и учился откровенно плохо. Меня постоянно выгоняли с уроков. Самое яркое воспоминание — мой выпускной. Я просто получил аттестат и меня отправили домой. Основной праздник проходил в ресторане, в который меня не пустили, потому что я был хулиган и всегда влезал в драки. У учителей и родителей были опасения, что я буду снова наводить кипиш.

Я решил испытать судьбу и всё-таки попробовать пролезть на праздник. Подойдя к ресторану, я услышал, что из окон как раз звучал этот трек. Было забавно понимать, что меня там никто не ждет, но эта песня отлично подчеркивала всю сложность моей ситуации. Вот такой вот школьный «гангстерский рай».

TSOY (Анатолий Цой) — певец, актер, ведущий «УТРО» на ТНТ.

Выбор «7Б»: Кино — Кончится лето

© Предоставлено менеджментом артиста

Когда я служил в армии в 1989 году, летом убегал в самоволку на дискотеку в соседнюю деревню Обозерск в Архангельской области. Никаких ограждений не было, кругом глухая тайга. На танцах я услышал много песен Цоя. Тогда я и влюбился в композицию «Скоро кончится лето». Постоянно донимал местных диджеев, чтобы они ставили её снова и снова. Она ритмичная, для танцев очень подходила.

В 1991 году эта песня вышла в «Чёрном альбоме». Цой тогда стал для меня гуру творчества. Я же никогда не думал стать артистом. А музыка Виктора Цоя как раз подтолкнула меня к этим мыслям. Мне захотелось, как он, научиться писать свои песни и делиться ими с людьми.

Демьян Иван Константинович — музыкант, поэт, певец, автор-исполнитель, лидер российской рок-группы «7Б».

Выбор FILATOV & KARAS: De Nuit — All That Mattered (Love You Down)

© Предоставлено менеджментом группы

Это трек из середины 2000-х. Одна из тех композиций наравне с Deepest Blue, Roger Sanchez и Deja Vu, что совершенно изменила стилистику моего вкуса. Я до этого преимущественно писал транс и прогрессив-музыку, но меня зацепил этот летний хаусовый грув. Обратной дороги уже не было. По-моему, это вообще искусственный проект с одним треком, зато каким! Как известно, «новые треки пишут те, у кого старые плохие». Сделанный на коленке клип пропитан летом и искренностью. В отличие от высокобюджетных полотен на сотни тысяч долларов, я этой ламповости верю. И мурашки идут.

FILATOV & KARAS — мультиплатиновый электронный музыкальный проект, самая ротируемая группа по радио в Российской Федерации.

Выбор DASHI: Иванушки International — Тополиный пух

© Предоставлено менеджментом артиста

Я стопроцентно угадаю эту песню с первых нот, где бы она ни прозвучала. Она ассоциируется у меня с жарким городом, почти плавящимся асфальтом, когда дует такой лёгкий ветер, и этот пух залетает в рот, в нос, щекочет и хочется чихать. И сами ребята так поют этот трек, особенно в куплете, как будто жаркое лето шепчет и зовёт.

«Тополиный пух» для меня — юность, школьные годы, те беззаботные летние дни, когда всё было впереди. Мы с друзьями гуляли допоздна, катались на великах, пели под гитару во дворе. Я помню одно лето особенно чётко: мне было лет четырнадцать, и у меня было первое романтическое увлечение. Мы гуляли, держались за руки, по вечерам сидели в компании. Кто-то вытащил магнитофон, и на всю пели Иванушки свой «Тополиный пух».

Эта песня любимая, потому что она честная, искренняя, настоящая. Песня была написана до интернета, до всех этих трендов, до хайпа и желания попасть в чарты. При этом столько лет она актуальна, каждое лето мы все её вспоминаем, и даже новое поколение знает и слушает.

DASHI — поп- и хип-хоп певица, экс-вокалистка группы RASA.

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Выбор Gazan: POLI — Котик

© Предоставлено менеджментом артиста

Это песня моей жены, поэтому она уже самая лучшая. Помню, как прошлым летом мы вместе в парке аттракционов снимали классные видео и танцевальные тренды именно под неё. Это очень крутые воспоминания, которые до сих пор вызывают у меня улыбку, когда я переслушиваю этот трек.

Gazan — российский певец, автор и исполнитель хитов «Абу Бандиты» и «Чё за лев этот тигр», блогер.

Выбор Дианы Астер: ЮГ 404 — Привет из прошлого лета

© Предоставлено менеджментом артиста

Лето 2024 началось совсем не так, как я планировала. Был тяжёлый этап в моей жизни.

В особенно тяжёлый день я случайно наткнулась на эту песню. Сначала она вызвала лишь новую волну грусти. Но что-то в её мелодии заставило меня слушать дальше. Постепенно, трек за треком, я начала замечать, как песня меняет моё восприятие.

Каждое утро начиналось с её прослушивания — я включала трек, заваривала кофе и заставляла себя делать что-то новое. Это были простые вещи: прогулки по новым маршрутам, встречи с друзьями, которые давно звали в кино. Постепенно песня перестала ассоциироваться с болью и разочарованием.

Теперь, когда я слышу «Привет из прошлого лета», испытываю гордость за себя. Эта песня навсегда останется для меня символом возрождения и напоминанием, что после самой тёмной ночи всегда наступает рассвет.

Диана Астер — российский видеоблогер, музыкальный исполнитель, актриса, в 2020 году вошла в десятку самых высокооплачиваемых тиктокеров по версии Forbes.

Выбор NEMIGA: Макс Корж — Пламенный свет; BLIZKEY — Пляж

© Предоставлено менеджментом дуэта

Влад:

Макс Корж, почти все песни. Под них всю мою юность мы проводили замечательные вечера, которые нередко заканчивались утром. Выделю по-особенному летнюю песню «Пламенный свет». Вайб Макса непередаваем.

Карина:

Я всё прошлое лето провела в Грузии, и под эту песню мы постоянно играли в волейбол на пляже и танцевали на крыше вечерами, она подойдёт для любого места, где есть морской воздух.

NEMIGA — инди-дуэт из Минска, работающий в разных стилях: от техно и электропопа до хип-хопа.

Выбор Марка Тишмана: Adriano Celentano — Amore No

© Предоставлено менеджментом артиста

Эта песня для меня про лето, беззаботность, море, солнце, какую-нибудь лодку, классную компанию и всё, что с этим связано. Именно у итальянцев есть выражение dolce far niente — сладкое ничегонеделанье. Песня Amore no для меня воплощение этого выражения.

Одно из моих первых морских путешествий было в Венецию, я заработал денег — пел в ресторане. Правда, как неопытный путешественник, свои заработанные я положил в багаж, из которого деньги украли. С компанией друзей мы арендовали небольшую лодку–плавучий дом, и именно с неё я впервые увидел Венецию. За плейлист на лодке отвечал я, и эта песня, конечно, тоже была в нём.

Марк Тишман — певец, композитор.

Выбор Никиты Киоссе: Childish Gambino — Feels Like Summer

© Предоставлено менеджментом артиста

Лето — это время, когда мир будто оживает, наполняясь теплом, яркими красками и беззаботностью. Но, как это часто бывает, за этой лёгкостью скрывается что-то более глубокое — тоска, размышления о времени, о течении жизни. Именно такое ощущение передаёт песня Childish Gambino «Feels Like Summer».

С первых нот трек окутывает тёплой, меланхоличной атмосферой. Казалось бы, музыка звучит легко и летне, но в тексте Дональд Гловер говорит о серьёзных вещах: изменении климата, социальных проблемах, быстротечности времени.

Эти строки заставляют задуматься: лето — не только пора отдыха, но и напоминание, что мир меняется, и не всегда в лучшую сторону.

Но в то же время Feels Like Summer — это гимн моменту. Как и само лето, песня сочетает в себе радость и грусть. В ней есть та самая «летняя ностальгия», когда ты понимаешь, что эти дни не вечны, и потому ценишь их ещё больше.

Лето, как и эта песня, — противоречие между весельем и тревогой, между жарой и прохладой вечера, между беззаботностью и мыслями о будущем. Возможно, именно поэтому для меня трек Childish Gambino так точно передаёт дух этого времени — напоминает нам, что даже в самые тёплые и светлые дни важно оставаться осознанными.

Лето — это состояние души. Оно прекрасно, но мимолётно, радостно, но не лишено грусти. И именно это делает его таким настоящим.

Никита Киоссе — автор-исполнитель, артист лейбла Velvet Music, ex-участник группы MBAND.

Выбор DAASHA: SALUKI — Огней

© Предоставлено менеджментом артиста

Я помню прошлое лето, был супер беззаботный и безбашенный период, компания любимых друзей, с которыми за лето мы стали как братья и сёстры, бесконечные тусовки, сорванные голоса, голодные желудки и очень много творчества каждый день.

Это всё сопровождалось музыкой и самой яркой была эта песня. Самой запоминающейся. Мы сейчас не так тесно общаемся со всеми, компания распалась. Я даже немного ностальгирую и грущу, когда слушаю эту песню сейчас. Но она напоминает мне о той свободе, которую мы чувствовали тогда.

DAASHA — артистка лейбла Velvet Music, автор-исполнитель хитов «Без тебя» и «Васильки».

Выбор CHEPIKK: Полиграф Шарикoff — Харизма

© Предоставлено менеджментом артиста

Как только я услышала эту песню, моё лето началось. Она залетела ко мне в голову и сердце с первой секунды. И, между нами… Там замешана не только музыка, но и кое-какая химия.

Эту композицию будто бы с меня писали. В ней всё: дерзость, стиль, магнетизм, от которого невозможно оторваться. Исполняет песню Полиграф Шарикoff (исп. Серёга — прим. ред), и если вы знаете, кто это — вы понимаете, о чём я. Это не просто трек — это вайб и энергия.

Летом эта песня взорвала чарты, TikTok и моё настроение. У меня есть правило: если трек хочется включить на рассвете после тусовки — он идеален для лета. Трек для меня важен ещё и потому, что недавно на площадке я встретила Серёгу, и между нами сразу возникла искра. Потом я узнала про Полиграфа, включила «Харизму» — и всё, пазл сложился. Это был тот момент, когда понимаешь: всё не просто так.

CHEPIKK — артистка лейбла Tramplin Music, автор-исполнительница хитов «Не люби меня», «Крылышки» и «Женат».

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Выбор VAVAN: Bad Balance — Светлая Музыка

© Предоставлено менеджментом артиста

Раньше летом всегда выходило много сериалов, где задействовали этот сингл в качестве саундтрека, поэтому у меня он напрямую ассоциируется с самым тёплым и классным временем года. Это песня моей молодости. Ещё в институте, когда я только начинал читать рэп и был MC GOMER, летом всегда в своём плеере слушал этот трек и кайфовал от него, прогуливаясь по нашей Лысьве.

VAVAN — хип-хоп- и поп-артист, актер.

Выбор Rauf & Faik: Ludovico Einaudi — I Giorni

© Предоставлено менеджментом дуэта

При прослушивании этой композиции мы чувствуем лёгкость и чистоту голубого неба и яркого солнца, а также теплоту, которую передаёт исполняющий. Мы чувствуем дыхание инструмента, дуновение ветра, нам не нужны слова. Эту музыку каждый запоминает по-своему. Летнее поле с цветами, колосьями и хорошей компанией — это в нашей памяти.

Rauf & Faik — дуэт двух братьев-хитмейкеров, с детства увлечённых музыкой и вдохновлённых классикой R&B.

Выбор Ганвеста: Сектор Газа — Сельский туалет

© Предоставлено менеджментом артиста

Выбор может показаться неожиданным, но для меня он абсолютно органичен. Этот трек сразу возвращает в тёплые, пыльные деревенские будни, когда всё вокруг как будто на паузе. Ни дел, ни спешки, только жара, запах костра, жужжание насекомых и ощущение полной свободы.

Из колонок звучит «Сельский туалет», хочется смеяться, расслабляться, жарить мясо на свежем воздухе. В этой песне есть всё, за что я люблю лето: грубоватая честность, ирония, простота и то самое крутое ощущение, что всё хорошо просто потому, что ты живёшь и отдыхаешь.

Группа «Сектор Газа» вообще занимает особое место в моей жизни. Я вырос на этих песнях, а Юра Хой стал для меня не просто голосом эпохи, а реальным вдохновением. Его лирика, хоть порой и шокирующая, всегда была искренней и цепляющей. У меня даже татуировка на ноге есть в его честь, настолько сильно он повлиял на моё восприятие музыки и мира.

«Сельский туалет» — не просто весёлый трек. Ведь если говорить честно, сельский туалет где-нибудь в отдаленной деревне и лето — это же идеальное сочетание. Когда слушаю эту песню, чувствую какую-то преисполненность, подъём и умиротворение.

Представляю, как отдыхаю летом далеко от города, в пыли, на жаре, думаю о жизни и что вообще хорошего сделал. Такие моменты хочется ставить на повтор и снова проживать. В них вроде ничего такого, это не люксовый отдых, но в этом как будто и есть реальная жизнь. А под трек «Сектора Газа» она ещё реальнее.

Ганвест — хип-хоп-артист, исполнитель хитов «Никотин», «Кайфули».

Выбор VERBEE: Макс Корж — Жить в кайф

© Предоставлено менеджментом артиста

Это моя любимая песня лета, а также моей молодости и студенчества. Именно эта песня ассоциируется у меня со знакомством с женой и новыми друзьями, с переездом в Санкт-Петербург, с новым этапом в жизни.

Жаль, что только спустя время мы начинаем по-настоящему ценить все эти моменты и понимаем, что школьное и студенческое время — это самый беззаботный и крутой период в нашей жизни. Потом начинаются взрослые проблемы и приключения.

Когда я слышу песню «Жить в кайф», то у меня возникают прекрасные эмоции на душе. Я осознал, что музыка однозначно является капсулой времени. Она телепортирует тебя в другой период жизни и вызывает ностальгию.

Я это вижу, когда теперь уже мне пишут: «Спасибо за детство, VERBEE». Для меня это немного странно, но я понимаю, что для определённого поколения я действительно стал «дядькой», который подарил им в своё время приятные воспоминания. В общем, музыка объединяет, музыка связывает. Живите в кайф, проводите свою молодость и лето с кайфом!

VERBEE — российский рэпер, автор хитов «Зацепила» и «Один».