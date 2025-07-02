«Ностальгичный флирт»: вернутся ли «Тату» на самом деле

Экс-участница группы «Тату» Юлия Волкова в своих соцсетях намекнула на воссоединение с бывшей коллегой Леной Катиной. «Рамблер» узнал у музыкальных экспертов, насколько вероятно полноценное возвращение легендарной группы нулевых и смогут ли они повторить былой успех.

© Страница Юлии Волковой в VK

Впервые Юлия Волкова дала надежду на воссоединение «Тату» 1 июня. Она выложила фотографию с Леной Катиной, под которой написала: «Путь длиною в жизнь… И снова мы идём одной дорогой, уверенно и только вперёд».

Ровно через месяц Волкова подогрела слухи, опубликовав фотографии с общей фотосессии. «Все, и обо всём — в наших глазах и не только. Впереди много нового и интересного», — сообщила она под постом. Ситуация от этого не прояснилась, но вскоре в сети стала распространяться информация о грядущем концерте «Тату» в Ялте, которое должно состояться 19 июля. Это будет первым выступлением группы за три года. В прошлый раз Волкова и Катина порадовали поклонников совместным шоу в сентябре 2022-го в Минске. Тогда они ясно дали понять, что это не воссоединение, а лишь «разовая акция».

Музыкальный критик Евгений Бабичев и журналист Игорь Цалер сошлись во мнении, что полноценное возвращение «Тату» маловероятно.

Судя по поведению участниц дуэта, их возвращение больше похоже на ностальгический флирт с фанатами, чем на полноценный ребрендинг. Выступление в Крыму — хороший повод для встряски, но вряд ли можно говорить о перезапуске карьеры. «Тату» могут воссоединяться ради дорогостоящих символических выступлений, но гастроли или новый альбом — под серьёзным вопросом. Игорь Цалер журналист, музыкальный критик

Бабичев считает, что есть какие-то непреодолимые обстоятельства в виде ссоры, которые мешают воссоединению «Тату».

Мы из раза в раз наблюдаем, что даже если они работают вместе, то всё равно стараются особо не общаться. Если представим на секунду, что им удалось договориться, забыть всё прошлое, то насколько их хватит? Рано или поздно всё снова может всплыть наружу и закончиться тем же распадом. Евгений Бабичев музыкальный критик, медиаэксперт

При этом Бабичев предполагает, что «Тату» могут выпустить новый сингл или даже мини-альбом. Но, по его мнению, к образу школьниц они точно не вернутся.

Проект в шоу-бизнесе должен расти со своими слушателями, видоизменяться, должны меняться образы, мышление, темы песен. Это неизбежно. Если бы нужны были школьницы, набрали бы новый состав, и началось бы всё заново. Евгений Бабичев музыкальный критик, медиаэксперт

Как считают эксперты воссоединение «Тату» могло бы стать успешным. По мнению, Цалера большую роль в этом сыграл бы тренд на ностальгию.

Аудитория «Тату» выросла и готова их поддержать, вспоминая молодость, чувство открытых границ. А вдруг сработает хайп по типу Надежды Кадышевой? Игорь Цалер журналист, музыкальный критик

При этом он высказал и сомнение, ведь музыкальная индустрия за два десятилетия сильно изменилась, и эпоха глобальных поп-проектов прошла. Теперь ситуацией правят рилсы и тиктоки. В этих условиях «Тату» будет тяжело пробиться, хотя они и были первыми российскими артистами, кто «всерьёз покорили Запад и Японию».

Бабичев же в свою очередь считает, что как единая группа Волкова и Катина вполне могут заработать большие деньги, больше 500 тысяч доллоров.

Сейчас мы видим, что ни та, ни другая в сольном формате не преуспевает. Для этого они и проводят постоянные воссоединения. Бренд «Тату» всё ещё работает, зарабатывает деньги. Отдельно Волкова и Катина никому не интересны. Евгений Бабичев музыкальный критик, медиаэксперт

Какое решение примут сами артистки, пока неизвестно, но Катина не планирует бросать сольную деятельность. Об этом сообщили её представители изданию «Газета. ру». При этом они многообещающе добавили: «От остальных комментариев пока что воздержимся».

Экс-солистка «Тату» Юлия Волкова заявила о воссоединении с коллегой Леной Катиной