Рэпер Скриптонит выпустил клип, который никто не ждал

Казахстанский хип-хоп-исполнитель Адиль Жалелов, он же Скриптонит, выложил музыкальное видео на трек «там, где не ждали». Композиция стала частью его последнего студийного альбома «безмятежность.exe», выпущенного 20 декабря 2024 года.

© Соцсети Скриптонита

Новый клип Скриптонита погружает в спокойную атмосферу. В нём тёмные кадры природы перемежаются сценами, снятыми в жилых кварталах города. Самого рэпера можно увидеть в рабочей атмосфере — окружённого музыкальными инструментами и сидящего за ноутбуком. В конец ролика вставлены кадры с концерта Скриптонита. Это соотносится с темой трека, ведь в нём артист размышляет о своём творческом пути.

Ранее Скриптонит представил анимационный клип на песню «Не расслабляйся».

Рэпер Скриптонит выпустил клип на песню «Не расслабляйся»