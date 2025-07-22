Рэпер Скриптонит выпустил клип, который никто не ждал
Казахстанский хип-хоп-исполнитель Адиль Жалелов, он же Скриптонит, выложил музыкальное видео на трек «там, где не ждали». Композиция стала частью его последнего студийного альбома «безмятежность.exe», выпущенного 20 декабря 2024 года.
Новый клип Скриптонита погружает в спокойную атмосферу. В нём тёмные кадры природы перемежаются сценами, снятыми в жилых кварталах города. Самого рэпера можно увидеть в рабочей атмосфере — окружённого музыкальными инструментами и сидящего за ноутбуком. В конец ролика вставлены кадры с концерта Скриптонита. Это соотносится с темой трека, ведь в нём артист размышляет о своём творческом пути.
Ранее Скриптонит представил анимационный клип на песню «Не расслабляйся».