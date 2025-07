Перестрелки и миллионные иски: самые громкие рэп-конфликты

Рэп-музыка не может существовать без конфликтов между её представителями. В конце июля об этом решила напомнить российская артистка Мэйби Бэйби, выпустившая сразу две оскорбительные песни про Инстасамку: «Неблагополучная семья» и «Силиконовый гном». «Рамблер» раскрывает, в чём суть их конфликта, и вспоминает ещё пять историй громких рэп-противостояний в России и за рубежом.

Одно из самых действенных оружий в рэп-конфликтах — это дисс-треки. Термин произошёл от английского слова disrespect (в переводе на русский — «неуважение»). Под этим термином подразумеваются композиции, в которых один музыкант словесно нападает на другого. Некоторые рэперы высмеивают факты из биографии противника, другие обвиняют соперника в нелицеприятных поступках. Успешность дисса оценивается не только по коммерческому успеху песни, но и по уровню колкости: чем он выше, тем дисс лучше. Рэпера, который выпустит самый успешный дисс, считают победителем противостояния.

Lil Wayne против Birdman: сын против отца

Карьера Лил Уэйна началась в 1996-м, когда ему было всего 12 лет. Именно в этом возрасте он заключил первый контракт с лейблом Cash Money Records, возглавляемым рэпером Бёрдменом. К ноябрю 1999-го Лил Уэйн выпустил дебютный альбом и стал считаться звездой жанра. Его отношения с Бёрдменом были очень тёплыми: они оба отзывались друг о друге как «об отце и сыне». В 2006-м рэперы даже выпустили совместный альбом с красноречивым названием Like Father, Like Son.

Всё изменилось в конце 2014 года, когда Лил Уэйн начал публично жаловаться на творческие ограничения и постоянное затягивание премьеры его альбома Carter V. В январе 2015-го рэпер подал в суд на лейбл и Бёрдмена, требуя компенсацию в 15 миллионов долларов за нарушение условий контракта. За этим последовало несколько дисс-треков, в которых Lil Wayne всячески нападал на бывшего наставника, и альбом с красноречивым названием «Освободите Уизи» (Уизи — прозвище Лил Уэйна). В апреле того же 2015 года автобус рэпера был обстрелян: поползли слухи, что Бёрдмен хотел убить своего бывшего протеже. Официальных подтверждений не было.

В 2016-м Бёрдмен пытался помириться с Уэйном: они тепло общались на новогодней вечеринке Дрейка, работали над музыкой в студии и даже вышли вместе на сцену. Но младший рэпер не прекращал критиковать бывший лейбл и выпускать в их адрес дисс-треки. В 2018-м их вражда подошла к концу, а в 2024-м рэперы снова встретились в студии. Итоги судебных исков публично не оглашались.

Лигалайз* против Мастер Шеff

Первым громким противостоянием российского рэпа стал конфликт между рэперами Мастер Шеff (Владислав Валов) и Лигалайзом (Андреем Меньшиковым). Оба музыканта входили в рэп-объединение Bad Balance: Шеff — c момента создания в 1989-м, Лигалайз — с 1999-го по 2000-й. Считается, что инициатором вражды стал Лигалайз: публичный конфликт начался в 2003-м, когда рэпер выпустил трек Dr. BleFF. В нём артист высмеял известные строчки из песен бывшего товарища, посоветовал ему записать дуэт с Борисом Моисеевым и подчеркнул, что больше его не уважает.

Ответ Валова вышел спустя три недели в виде трека «Зачем, милая?» Рэпер объяснил происходящее «чёрным пиаром», который предложил продюсер и отец Децла Александр Толмацкий. В ответ Лигалайз выпустил трек «Реакция», но на него Мастер Шеff уже не ответил.

В 2019-м рэперы публично объявили о примирении. На концерте в честь 30-летия Bad Balance Лигалайз вышел на сцену и поблагодарил Валова за вклад в рэп-культуру. Они исполнили совместную песню «Готовы ли вы?» и композицию Децла «Надежда на завтра».

* — Андрей Меньшиков включён Минюстом РФ в список физлиц-иноагентов.

Drake против Kendrick Lamar

В течение всего 2024 года поклонники музыки внимательно следили за конфликтом Дрейка и Кендрика Ламара. По мнению сообщества рэп-фанатов и музыкальных критиков, это противостояние закончилось победой последнего.

Артисты никогда не отличались теплотой отношений и всегда видели друг в друге потенциальных соперников. Активно выраженный конфликт начался весной, когда Кендрик Ламар записал гостевой куплет для альбома хип-хоп-артистов Future и Metro Boomin «WE DON’T TRUST YOU». В треке Like That рэпер подчеркнул, что не потерпит сравнений с Дрейком, потому что исполнитель хита God’s Plan не имеет права называться артистом № 1. К критике Ламара присоединились рэп-артисты Канье Уэст, A$AP Rocky, The Weeknd и Рик Росс. Например, они обвиняли Дрейка в обращении к авторам-призракам, которые писали для него тексты песен, но не указывались среди создателей. Росс также называл Дрейка трусом, всегда убегающим от конфликтов, и, помимо всего прочего, критиковал за сделанную ринопластику. В пластическую операцию поверила даже мама Дрейка, о чём последний заявил в соцсетях. Тогда же Дрейк подчеркнул, что не делал ринопластику, и усомнился в здравом уме Рика Росса.

На одних ответах в соцсетях рэпер не остановился: вскоре Дрейк выпустил композиции Push Ups и Taylor Made Freestyle. Артист напрямую обратился к Кендрику Ламару, высмеяв его невысокий рост и самомнение. Дрейк напомнил противнику о существовании других артистов, которые превосходят его по коммерческим показателям, например рэпер Трэвис Скотт и R&B-певица SZA. При записи Taylor Made Freestyle Дрейк допустил ошибку, использовав нейросети и создав вокальные партии рэперов Снуп Догга и Тупака. Кендрик Ламар не раз называл этих музыкантов своими кумирами. Представители покойного Тупака не были рады тому, что Дрейк использовал его голос без разрешения, поэтому вскоре Taylor Made Freestyle был удалён со стриминговых площадок.

Рэперы продолжили обмениваться музыкальными выпадами, пока в начале мая Ламар не выпустил хит Not Like Us, поставивший в конфликте жирную точку. Композиция с тех пор заработала массу восторженных отзывов от музыкальных критиков и ряд внушительных наград. В том числе — пять статуэток «Грэмми» в категориях «Песня года» и «Лучшее рэп-исполнение».

Окончательным триумфом Ламара стало его большое выступление на СуперБоуле в феврале 2025 года. Рэпер не только исполнил Not Like Us, но и упомянул Дрейка, глядя прямо в камеру. Прежде Ламар себе такого не позволял. Пока что это последний аккорд противостояния, которое критики уже называют одним из самых «громких и грязных» конфликтов в истории рэпа.

Drake против Meek Mill

Хотя конфликт с Кендриком Ламаром не принёс Дрейку ничего, кроме горького вкуса поражения, в его карьере всё же были победные противостояния. Например, недолгая вражда с рэпером Миком Миллом.

Всё началось в 2015-м, когда Роберт Уильямс (настоящее имя Meek Mill) обратился к подписчикам в соцсетях, попросив не ставить его в один ряд с Дрейком. Сравнение показалось ему нелестным, так как противник «не пишет рэп самостоятельно». Дрейк якобы скрывал, что пользуется услугами других авторов, а Уильямс случайно узнал об этом и решил вывести оппонента на чистую воду. Мик Милл подчеркнул, что если бы знал про это заранее, то вырезал бы куплет Дрейка из их совместной песни R.I.C.O.

Поначалу конфликт развивался исключительно в соцсетях, но вскоре Дрейк выпустил трек Charged Up. Вместо того чтобы нападать на оппонента и выискивать его слабые места, рэпер сосредоточился на подчёркивании своих достоинств и карьерных достижений. Уильямс публично признался, что послушал трек и посчитал его «таким же нежным, как детский лосьон для тела». Спустя четыре дня Дрейк выпустил ещё один дисс Back To Back, принёсший ему немалый коммерческий успех и номинацию на «Грэмми» в категории «Лучшее рэп-исполнение». Мик Милл ответил только в 2016-м, когда выпустил трек Wanna Know и открыто поместил на обложку самого Дрейка. Правда, впоследствии рэпер удалил композицию из интернета, заявив, что покончил с этой враждой. В 2018-м артисты действительно объединили усилия и записали совместный трек Going Bad, так что на сегодня их соперничество прекращено.

Lil Kim против Foxy Brown

Одними из первых хип-хоп-артисток, решивших устроить большой публичный конфликт, стали рэперши Лил Ким и Фокси Браун. Обе начинали карьеру в середине 90-х, но оказались на двух разных лейблах. Об успехе Лил Ким заботился лейбл рэпера Notorious B.I.G., Браун же стала резидентом лейбла Jay-Z. Дебютные альбомы артисток вышли с разницей в неделю, поэтому музыкальная пресса постоянно их сравнивала. Это и заронило зерно раздора в их отношениях.

Уже во втором альбоме Лил Ким начала открыто выступать против Браун. В титульном треке Notorious Kim рэперша заявила, что соперница хочет быть на неё похожей, — естественно, без особого успеха.

Фокси Браун ответила лишь через полгода, записав гостевой куплет на песне Bang Bang рэперского дуэта Capone-N-Noreaga. Вскоре после этого на музыкантов напали неподалёку от радиостанции Hot 97 в Нью-Йорке. По официальной версии, дуэт столкнулся с Лил Ким случайно, когда она покидала здание вместе со своей командой. Ссора на почве трека Bang Bang переросла в перестрелку. Всего прозвучало около 20 выстрелов: позже против менеджера и телохранителя рэперши выдвинули обвинения в ношении и использовании оружия. Один из подчинённых Capone-N-Noreaga был ранен, но никто не погиб. Сама Лил Ким отрицала, что была вовлечена в перестрелку, но по итогам следствия отсидела год в тюрьме за дачу ложных показаний.

Вскоре после перестрелки Браун признавалась, что хотела бы завершить непонятную вражду. Но в 2009-м рэперша вновь упомянула Лил Ким в негативном ключе, высмеяв её участие в телешоу «Танцы со звёздами». В песне Off the Muscle Браун заявила, что никогда «до такого не опустится». В 2011-м рэперша упомянула соперницу в последний раз: настоящее имя Лил Ким прозвучало в песне Massacre, где Браун призвала слушателей «наблюдать за взлётом и падением мисс Кимберли Джонс».

Лил Ким в последний раз упомянула соперницу в 2010-м. Отвечая на вопрос в интервью Black Voices, рэперша подчеркнула, что не хочет знать переменчивых и непостоянных людей, способных быть милыми в лицо и продолжать говорить гадости за спиной.

Мэйби Бэйби против Инстасамки

В 2025 году наибольшее внимание русскоязычных поклонников рэпа привлёк конфликт артисток Мэйби Бэйби и Инстасамки. Их противостояние началось в 2022 году, когда Виктория Лысюк (настоящее имя Мэйби Бэйби) выпустила песню «Кардиограмма». Её второе название — INSTASAMKA DISS («Дисс на Инстасамку»). В ней Мэйби Бэйби обвиняет коллегу в плагиате зарубежной рэперши Cardi B, а также нелестно отзывается о её стиле, маникюре и даже супруге, музыканте Moneyken.

Инстасамка поначалу проигнорировала эту песню, но вернулась к ней в конце июня 2025 года. Артистка выпустила подробный обзор, в котором прокомментировала каждый выпад в её адрес. Также Инстасамка пообещала выпустить ответный трек при условии, что в её Telegram-канале наберётся миллион подписчиков. Дожидаться красивого числа артистка так и не стала: вскоре она выпустила трек KISS MY DISS. Инстасамка обвинила Мэйби Бэйби и её подругу Дору в «нарушении законов» и «работе за сыр». Также рэперша заявила, что соперницы известны только благодаря ей, и посоветовала с ней не связываться.

В ответ на это Мэйби Бэйби выпустила сразу две песни «Неблагополучная семья» и «Силиконовый гном». Обе композиции посвящены критике Инстасамки.

В первом треке Мэйби Бэйби разбирает отношения Зотеевой (настоящее имя INSTASAMKA) и Moneyken, намекая на неверность последнего. Во втором артистка просто комментирует внешность Инстасамки, назвав соперницу «гномом» из-за низкого роста. Мэйби Бэйби также критикует решения Зотеевой, в которых видит погоню за популярностью. В их числе: покупка футбольного клуба «Чертаново», участие в записи альбома рок-группы «Ленинград», трёхлетнее молчание после премьеры «Кардиограммы» и критика в адрес участника коллектива «Хлеб» Дениса Кукояки.

Кто выйдет из этого конфликта победителем, покажет только время.