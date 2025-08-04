В Москве представят рок-оперу «Гладиатор»

11 октября в Москве состоится премьера рок-оперы «Гладиатор». Её авторы — композиторы Анна и Константин Скрипалёвы, Пётр Елфимов и Вадим Лановой, сумевшие соединить «театральные традиции с современным роком».

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Режиссёром оперы станет Рамзиля Минибаева. Среди задействованных актёров — Александр Бобров, Ярослав Баярунас, Роман Графов, Константин Барышников, Наталия Быстрова и другие. В подготовке оперы также участвовали хореограф-постановщик Ирина Корнеева, художник-сценограф Ксения Трифонова, художник по костюмам Янина Кремер и постановщик боевых сцен Батраз Засеев.

Постановкой занимается Современный театр мюзикла, а основной площадкой станет московский «Театриум на Серпуховке». Второй показ состоится здесь же 12 октября, сообщает ТАСС.

По словам авторов постановки, спектакль призван перевернуть представление зрителей «о современном музыкальном театре». Создатели назвали оперу «грандиозным театральным действом, где переплетаются ярость античных сражений, придворные интриги и непоколебимая сила человеческого духа».

Подробности сюжета пока не раскрываются. Авторы подчеркнули, что история заставит слушателей задуматься о «чести, достоинстве и справедливости».

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