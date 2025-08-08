Эксперты объяснили, почему K-pop популярен у 20-летних и бабушек

Зародившийся в Южной Корее, K-pop вышел за рамки одной страны: ежемесячно его слушают десятки миллионов людей по всему миру. Артисты этого жанра, сочетающего в себе черты поп-музыки, хип-хопа и R&B, бьют всевозможные рекорды. Например, музыкальное видео певца PSY на песню Gangnam Style стало первым клипом на YouTube, набравшим миллиард просмотров. Спустя 13 лет счётчик перевалил за 5,6 миллиарда просмотров. «Рамблер» пообщался с музыкальными экспертами и выяснил, в чём феномен популярности K-pop, действительно ли его слушают только зумеры и что будет с этим жанром в будущем.

© Lee Jae-Won/AFLO/www.globallookpress.com

Группа BTS выступает на фестивале MBC Korean Music Wave

Певцов, ступающих на тернистую дорогу K-pop, называют айдолами. Прежде чем дебютировать, они проходят через многолетние тренировки, чтобы добиться безупречности. Хотя в последние годы в Южной Корее стали лояльнее относиться к артистам, от них всё ещё требуют быть идеалами во всём: начиная от внешнего вида и заканчивая поведением на публике. Зато, обретя популярность, они попадают в центр внимания. Даже влиятельные модные дома борются за рекламные контракты с ними. Например, aespa были названы первой K-pop-группой, ставшей послом Givenchy.

Самыми известными K-pop-группами сейчас считаются BTS и BLACKPINK. Хотя последние годы они заняты сольными релизами, артисты не забывают и о групповой деятельности. Недавно BLACKPINK представили сингл Jump, который моментально расположился в топ-5 зарубежных чартов. Участники BTS, в июне вернувшиеся из армии, уже анонсировали выход нового альбома весной 2026-го.

© Jeremy Smith/Imagespace/www.globallookpress.com

Blackpink на церемонии вручения премии MTV VMA 2022

Что такое K-pop: что это за жанр, популярные корейские группы, история

Как K-pop стал мировой сенсацией

Как рассказал «Рамблеру» музыкальный критик и автор Telegram-канала «Всякая годная попса» Антон Вагин, мода на K-pop, корейскую косметику, сериалы и другое — это результат очень долгой и кропотливой работы правительства Южной Кореи по выстраиванию привлекательного образа своей страны.

Корейское государство с конца 1990-х очень активно вкладывается в культурные проекты и, соответственно, их экспансию за границу. Сначала это было продвижение в южноазиатском регионе, а примерно с конца 2000-х оно распространилось на весь мир. В России K-pop-фандом начал формироваться как раз в то время. Поначалу он был относительно маленьким, но очень активным. Яркое подтверждение этому — то, что наши кавердэнс-команды были лидерами и на первом международном фестивале K-pop Cover Dance Festival первое место заняла именно Россия.

Кавердэнс — это танцевальное направление, в котором участники исполняют хореографию из клипов и выступлений K-pop-артистов. В России знаковым местом кавердэнса стала Никольская улица, именно там танцоры часто снимают свои видео.

Феномен глобальной популярности корейской культуры получил название «халлю», другими словами — «корейская волна». Ещё в 90-е поклонники K-pop фанатели от айдолов, но своего расцвета этот жанр достиг в середине 2010-х. Тогда на сцену вышли такие группы, как EXO, TWICE, BTS, BLACKPINK. Именно с этими коллективами K-pop ассоциируется и сегодня.

Востоковед, PhD in Korean Studies (Yonsei University), научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН, автор Telegram-канала «Читаю и пишу о Корее» Мария Осетрова выделяет несколько причин популярности корейской культуры. Первая — это ставка на эмоции. K-pop-песни, клипы и дорамы создаются с расчётом на то, что они должны вызывать сильные чувства у людей, будь то умиление, радость или грусть. Вторая причина — это внимание к деталям и доведение каждого элемента до совершенства. Внешность артистов K-pop безупречна, танцы синхронны, а в песнях нет ни одной фальшивой ноты.

© Freepik

Музыкальный критик, редактор Telegram-канала «Музыковеточка» Соня Тимошенко рассказала «Рамблеру», что слушателей в K-pop привлекает уникальная культура фансервиса. Южнокорейские группы постоянно взаимодействуют со своими поклонниками в соцсетях, устраивают встречи с ними, на которых фанаты могут поболтать с кумирами и получить их автографы. Они также выпускают физические версии альбомов, которые хочется коллекционировать. Помимо этого, если в западной индустрии артисты внутри одной группы кажутся просто коллегами, то в K-pop лейблы пытаются сделать видимость, что участники очень близки друг с другом.

Кандидат культурологии и независимый исследователь Ольга Лазарева в интервью для «ПостНауки» в 2021 году отметила, что K-pop даёт слушателям долгожданную альтернативу западной поп-культуре.

Люди, которые не могут найти подходящие для себя ценности в западной культуре, наконец-то могут пойти куда-то ещё. Корея — это свежий вариант, который разнообразил культурную обстановку и позволил многим людям выработать свою идентичность.

Как считает Антон Вагин, популярность K-pop можно сравнить с аниме.

Если раньше оно считалось чем-то зазорным и маргинальным, то сегодня аниме — такой же мейнстримный продукт, как и любые сериалы. То же самое произошло и с K-pop. Даже если человек не сильно погружён в эту культуру, он наверняка слышал K-pop, не понимая, что это он.

Кто слушает K-pop

Есть мнение, что K-pop — это исключительно музыка для девочек-подростков, но это не так. Например, в своей любви к бойз-бэнду не раз признавался американский рестлер и актёр Джон Сина. На недавней фан-встрече он рассказал, как группа помогла ему в тяжёлый период: «Что именно сделали BTS для меня? Они нашли меня в нужный момент. Они дали мне вдохновение и веру в себя просто тем, какие они есть. Они смогли достучаться до 48-летнего мужика, который боролся с ощущением собственной никчёмности».

Антон Вагин считает, что привязывать фанатов K-pop к конкретному возрасту — это большая ошибка. Хотя зумеры сейчас и составляют значительную часть фандома, изначально к нему в 2000-х присоединялись миллениалы. По его мнению, не составит труда найти поклонников K-pop и среди старших поколений.

Соня Тимошенко пояснила, что зумеров в K-pop привлекают беззаботное настроение музыки и концептуальное разнообразие групп: от дерзкого Girl Crush до трендового Y2K. Но она уверена, что фанаты этого жанра — это не только школьники или студенты.

Интересная тенденция наблюдалась в фандоме BTS после 2018 года, когда они обрели всемирную мейнстримную популярность. База фанатов расширилась, и среди российских поклонников появилась отдельная категория пенсионерок, полюбивших музыку группы. Они публиковали видео в TikTok, где делились мнениями по поводу песен, устраивали вечеринки, носили мерч и обсуждали любимых участников.

© Freepik

Мария Осетрова рассказала «Рамблеру», что в основном в России K-pop слушает молодёжь. Причём 70–80% из них составляют девушки и женщины. При этом учёная подтвердила, что к тренду на корейскую культуру постепенно присоединяются и представители более старших поколений. В K-pop они видят новый жизненный интерес, душевный отдых и развлечение.

Осетрова также отметила, что количество поклонников этого жанра в России очень быстро растёт. Это также доказывает исследование Корейского агентства креативного контента (KOCCA).

Корейские специалисты недавно посчитали и выяснили, что, во-первых, российские поклонники K-pop самые активные среди всех европейцев. Во-вторых, с 2023 года количество людей в русскоязычном пространстве, кто называет себя поклонником халлю, выросло на 39%. После этих подсчётов корейцы, конечно, понимают, что рынок у нас перспективный, и планируют развиваться здесь. Хотя это сейчас сложно, потому что не все артисты и агентства готовы сотрудничать с Россией. Они видят в этом репутационные риски. Мария Осетрова PhD in Korean Studies (Yonsei University), научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН

Не стоит забывать, что K-pop-артисты поют преимущественно на корейском. Но это не пугает фанатов, которые говорят на других языках. Антон Вагин думает, что это произошло из-за того, что многим людям в музыке важнее мелодия, чем слова.

Те, кто слушает песни на английском, тоже в большинстве своём вряд ли понимают, о чём там поётся, или не сильно задумываются об этом. K-pop — это не только про слова и музыку, это комплексный медиапродукт, где важнейшую роль играют и клипы, и костюмы, и танцы, и физические издания альбомов, и взаимодействие айдолов с поклонниками, и многое другое. Поэтому слова в нём — это просто один из элементов и далеко не самый важный. Ну и не стоит забывать, что переводы всех песен при желании всегда можно прочитать в интернете.

Соня Тимошенко предполагает, что слушать музыку на незнакомом языке психологически проще. Если ты не понимаешь текст песни, то у тебя пропадает желание ассоциировать себя с ней, то есть приписывать рассказанную историю себе. Благодаря этому можно не бояться испытать стыд из-за глупых строчек и в полной мере насладиться музыкой, мелодией и особенностями исполнения.

Мы привыкаем к родному языку, к тому, как он звучит, — человеку хочется стимулировать мозг новым, незнакомым звучанием. Корейские тембры отличаются своей высотой, а сам язык — ритмичностью из-за чёткого деления на понятные слоги: согласная — гласная. Такую музыку приятно и легко слушать.

Некоторых поклонников незнание языка мотивирует к его изучению. В 2024 году корейский, согласно отчёту приложения для обучения Duolingo, находился на седьмом месте по популярности среди пользователей этой платформы.

Как тренд на K-pop изменится в будущем

По словам Антона Вагина, этот жанр популярен уже 20 лет, и в него вкладываются гигантские деньги, поэтому он будет популярен ещё долгое время. При этом он считает, что K-pop не будет развиваться такими же бешеными темпами, как 5–10 лет назад. По его мнению, сейчас рост популярности K-pop стабилизируется после взрывного скачка.

Соня Тимошенко, в свою очередь, обратила внимание на то, что K-pop достаточно «вестернизировался». Если в середине 2010-х к корейской музыке относились предвзято из-за различий менталитета и исполнительской культуры, то сейчас K-pop уже не считается «угнетённым жанром». Дебюты корейских артистов занимают первые места в международных чартах, K-pop-группы записывают песни с мировыми звёздами — от Леди Гаги до Ice Spice. По её мнению, K-pop уже железно зарекомендовал себя на международной арене, поэтому невозможно представить, что этот жанр когда-либо исчезнет.

Западная музыкальная индустрия также усвоила урок, который ей преподал K-pop. Теперь американские и европейские артисты стали уделять больше внимания общению с фанатами и хореографии, а также своей национальной идентичности.

© www.katseye.world

Группа KATSEYE

К тому же сейчас идёт скрещивание американской и корейской индустрии развлечений. Один из последних удачных экспериментов — гёрлз-бэнд KATSEYE. Эта группа была собрана по стандартам K-pop, но среди шести участниц в её составе есть лишь одна кореянка. За создание KATSEYE отвечали два лейбла: южнокорейский HYBE и американский Geffen Records. Дебютировав летом 2024-го, гёрлз-бэнд уже приобрёл вирусную популярность в интернете. Например, их хит Gnarly занял 90-е место в чарте Billboard Hot 100, а клип на этот трек набрал более 60 миллионов просмотров на YouTube.

Союз США и Южной Кореи: что за группа KATSEYE из TikTok

***

K-pop начал набирать популярность в 90-х, а своего пика достиг в середине 2010-х. Немалую роль в этом сыграли такие группы, как BTS и BLACKPINK. Несмотря на распространённый стереотип, K-pop слушают не только зумеры, но и более старшие поколения и даже пенсионеры. В ближайшем будущем этот жанр вряд ли уйдёт из чартов, ведь он уже зарекомендовал себя и стал неотъемлемой частью музыкальной индустрии.