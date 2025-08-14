Люся Чеботина сыграла «себя не в себе» в сериале «Баранкины и камни силы»

Российская певица Люся Чеботина появилась в третьей серии комедийного сериала «Баранкины и камни силы», премьера которой состоялась 14 августа в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск». Артистка сыграла человека, выдающего себя за Люсю Чеботину

© Соцсети Люси Чеботиной

Как заявил режиссёр сериала Михаил Поляков, у Люси Чеботиной была очень сложная задача, но справилась она с ней «очень хорошо». «Мы долго объясняли, долго репетировали. Но Чеботина — суперпрофессионал! Она знала, что делать, как повернуться на камеру, как правильно петь, как делать много дублей», — похвалил певицу Поляков, его слова цитирует «Интермедиа».

Чеботину уже не раз можно было увидеть в кино и сериалах. Например, она снималась в фильмах «Зять», «Хочу замуж» и других. «Баранкины и камни силы», по словам артистки, запомнятся ей позитивом и юмором на съёмочной площадке. «Когда я приехала на съёмки, я как будто попала в большую киносемью! Люблю, когда так выстраивается работа, все поддерживают и помогают друг другу! У меня в команде такая же позитивная атмосфера. Именно в таком формате мне очень комфортно работать и творить», — заявила Чеботина.

Факты о Люсе Чеботиной: отец-изверг, буллинг, приставания в караоке и self-made успех