Американский рэпер Busta Rhymes выступит в России

Американский хип-хоп-исполнитель Busta Rhymes выступит на фестивале «Проекция», который пройдёт в кинопарке «Москино» 30 и 31 августа. Зарубежного рэпера можно будет услышать 31 августа.

© Image Space/globallookpress.com

Фестиваль «Проекция» состоится впервые. Как заявляют организаторы, мероприятие объединит современные аудиовизуальные технологии, мультимедийное искусство и световые шоу.

Кроме Busta Rhymes, на фестивале ожидается выступление ещё одного зарубежного артиста — шведско-конголезского R&B-певца Mohombi. На сцену мероприятия также поднимутся и российские исполнители: группы «Три дня дождя», TRITIA и другие.

Busta Rhymes — рэпер, продюсер и актёр. Он является лауреатом премий BET Hip-Hop Awards и MTV Europe Music Awards. В начале августа Busta Rhymes получил звезду на голливудской «Аллее славы».

Busta Rhymes получил звезду на Аллее славы и анонсировал альбом