Солист Rammstein снимает клип в молдавской психбольнице

Вокалист немецкой метал-группы Rammstein Тилль Линдеманн снимает музыкальное видео в Костюженской психиатрической больнице Кишенёва. Коллектив работает с вместе с молдавским режиссером Романом Бурлакой.

© Kay Richter/globallookpress.com

Съёмки клипа подтвердили в психиатрической больнице. Как заявили представители лечебницы, во время съёмок соблюдались все институциональные нормы. Они отметили, что такое сотрудничество является демонстрацией гармоничного сосуществования искусства и ответственности. Их слова приводит издание «НСН».

Известно, что музыкальное видео будет сниматься не только в психбольнице, но и в самой столице Молдовы.

Последней крупной работой Rammstein стал альбом Zeit, выпущенный в 2022 году. С большой вероятностью группа сейчас готовит новый материал.

Deftones выпустили клип на сингл My Mind Is A Mountain