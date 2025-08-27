Песня Radiohead «Let Down» стала хитом спустя 28 лет после релиза

Трек Let Down британской рок-группы Radiohead занял 91-ю строчку в песенном чарте Billboard Hot 100. Песня, выпущенная в 1997 году в составе альбома OK Computer, стала хитом благодаря популярности в TikTok.

© Kika Press/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

Let Down — четвёртый трек Radiohead, попавший в американский чарт. До этого в Billboard Hot 100 можно было увидеть их песни Nude (2007), High And Dry (1995) и Creep (1992).

В 2022 году трек Let Down использовали в сериале «Медведь». В последние месяцы композиция стала набирать популярность в социальных сетях. Пользователи чаще всего снимали под неё эмоциональные ролики.

Radiohead долгое время не выпускали новую музыку. Их последний студийный альбом A Moon Shaped Pool вышел в 2016 году. В последнее время участники группы Том Йорк и Джонни Гринвуд заняты своим сайд-проектом The Smile.

