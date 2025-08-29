Рок-вокалист Валерий Кипелов заявил о проблемах с голосом

Заслуженный артист Российской федерации, рок-вокалист Валерий Кипелов заявил, что начал испытывать проблемы с голосом. По этой причине артист отказывается от дальних гастролей с группой, названной по его фамилии.

© Viktor Pogontsev/globallookpress.com

Исполнитель объяснил трудности вынужденной сменой часовых поясов. Кипелов вспомнил, как выходил на сцену «по московскому времени», когда организм ещё не успел проснуться. Музыкант отметил, что раньше не обращал на это внимания, но с возрастом ему пришлось «делать определённые выводы». Кипелов подчеркнул, что эта особенность дальних путешествий теперь заставляет его иногда отказываться от длинных гастролей.

Вокалист также вспомнил о первой встрече с бывшим коллегой по группе «Ария» Виталием Дубининым, передает «Комсомольская правда». По словам Кипелова, этим летом они случайно встретились в ресторане и тепло поговорили. До этого они не общались целых десять лет.

Длительное время Валерий Кипелов пел в метал-группе «Ария», благодаря которой стал известен. В 2002 году вокалист покинул коллектив, основав собственный. За это время у группы «Кипелов» вышло всего три альбома — в 2005-м, 2011-м и 2017-м.

Хеви-метал-группа «Ария» собрала более 5 миллионов на новый альбом