Forbes назвал самого богатого музыканта 2025 года

Американское бизнес-издание Forbes представило ежегодный список богатейших музыкантов мира. Как и в прошлом году, рейтинг возглавил хип-хоп-артист Jay-Z: его состояние оценивается в 2,6 миллиарда долларов. Второе место занимает поп-артистка Тейлор Свифт (1,6 миллиарда), третье — певица Рианна.

Как отмечает издание, музыкант сумел достичь этого статуса не только благодаря прибыли с творческих проектов. Шон Картер (настоящее имя Jay-Z) также владеет долей в нескольких компаниях, производящих алкоголь, и инвестирует в недвижимость в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. Музыкант также заведует собственным раавлекательным агентством Roc Nation, напоминает Forbes.

Jay-Z выпускает музыку с середины 90-х. За почти 30 лет на сцене артист записал 13 студийных альбомов и выиграл 26 статуэток «Грэмми», став самым титулованным рэпером в истории премии.

