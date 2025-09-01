Егор Крид стал самым молодым исполнителем, собравшим стадион «Лужники»

Российский певец и рэпер Егор Крид дал свой первый концерт на спортивной арене «Лужники» 30 августа. Он собрал 86 тысяч зрителей, став самым молодым артистом, выступившим с аншлагом на самом большом стадионе страны.

© Pavel Kashaev/Global Look Press/www.globallookpress.com

Во время шоу на сцену вышли Филипп Киркоров, Тимати, Джиган, Баста, дуэт Viperr и другие. Среди специальных гостей были и родители Егора Крида. Отец певца также принял участие в исполнении композиции «Скоро весна». Егор Крид в этот момент не смог сдержать слёз. «Девочки, мужчины тоже плачут. Это слёзы счастья», — сказал он публике. Его слова цитирует МУЗ-ТВ.

Все 80 тысяч билетов на шоу Егора Крида были распроданы ещё в июле. По словам артиста, они почти не рекламировали мероприятие. «Мы вышли с афишей в рекламу концерта на момент, когда у нас уже было продано 95% стадиона без единой рекламы, и в этот же день решили её убрать, потому что поняли, что в ней нет никакого смысла и лучше пустить этот бюджет в сцену и концерт», — написал он в соцсетях.

После солдаута Егор Крид запустил продажу дополнительных шести тысяч билетов с ограниченной видимостью. Как заверил артист, они были «по факту хорошими». Крид также поделился, что сначала сомневался в концерте, но позднее стал задумываться о двух шоу в «Лужниках» подряд. «Но это уже в следующем году», — добавил певец.

