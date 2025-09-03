Михаил Шуфутинский назвал 3-е сентября «народным праздником»

Шансонье Михаил Шуфутинский рассказал о своём отношении к 3 сентября. Дату можно считать знаменательной, так как она легла в основу вирусной песни певца. Композицию ежегодно вспоминают в интернете, изобретая новые шутки и мемы по теме.

По словам Шуфутинского, 3 сентября давно потеряло статус обычного дня в календаре. Благодаря «общей любви к песне» дата превратилась в «настоящий народный праздник». Шансонье также подчеркнул, что в этот день ежегодно собирает полные залы, чтобы отметить праздничную дату. Слова артиста приводит «Газета».

Текст для песни «Третье сентября» написал музыкант Игорь Николаев, мелодию — композитор Игорь Крутой. Хит попал в репертуар Шуфутинского ещё в середине 90-х, но популярность в интернете приобрёл лишь спустя 20 лет. Ранее «Рамблер» рассказывал об истоках всенародной любви к композиции.

