Филипп Киркоров предрёк молодой певице статус «Примадонны»
Поп-музыкант Филипп Киркоров раскрыл, кого из современных певиц может назвать «королевой русского шоу-бизнеса». Почётным статусом в глазах музыканта обладает молодая артистка Люся Чеботина.
Таким мнением певец поделился во время совместного выступления с исполнительницей хита «Солнце Монако». Певица возразила, назвав себя просто «принцессой», но Киркоров настаивал на своей точке зрения.
Для меня — королева. Уж в королевах я разбираюсь. Сначала королева, а потом — Примадонна.
Свидетелем диалога стал корреспондент «Московского комсомольца».
Титул «Примадонны» российской эстрады обычно приписывают певице Алле Пугачёвой, бывшей супруге Киркорова. Артистку стали так называть в 1997-м, когда она представляла Россию на «Евровидении». Пугачёва исполнила песню «Примадонна», изначально написанную под мужской голос. Певице не удалось занять призовое место, но титул закрепился за ней.
