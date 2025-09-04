Певица Betsy пообещала выпустить осенью хит сильнее «Сигма Боя»
12-летняя певица Светлана Чертищева, выступающая под псевдонимом Betsy, заявила, что скоро представит трек лучше её хита «Сигма Бой». Релиз песни должен состояться осенью.
«У нас сейчас готовится один очень сильный хит, и я думаю, он зайдёт абсолютно всем и, возможно, он даже будет сильнее, чем “Сигма Бой”», — рассказала певица в беседе с изданием «Газета.ру».
Betsy добавила, что она «нереально хочет» записать совместную песню с американской артисткой Арианой Гранде.
Betsy и Мария Янковская выпустили сингл «Сигма Бой» 4 октября 2024 года. Композиция приобрела мировую популярность, а в январе попала на седьмую строчку чарта Billboard «Hot Dance/Pop Songs».
Ранее стало известно, что K-pop-группа YOUNG POSSE хочет поработать вместе с исполнительницами хита «Сигма Бой». Betsy пока не раскрывает подробности их сотрудничества.
