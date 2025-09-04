Певица Betsy пообещала выпустить осенью хит сильнее «Сигма боя»

12-летняя певица Светлана Чертищева, выступающая под псевдонимом Betsy, заявила, что скоро представит трек лучше её хита «Сигма Бой». Релиз песни должен состояться осенью.

© Соцсети Betsy

«У нас сейчас готовится один очень сильный хит, и я думаю, он зайдёт абсолютно всем и, возможно, он даже будет сильнее, чем “Сигма Бой”», — рассказала певица в беседе с изданием «Газета.ру».

Betsy добавила, что она «нереально хочет» записать совместную песню с американской артисткой Арианой Гранде.

Betsy и Мария Янковская выпустили сингл «Сигма Бой» 4 октября 2024 года. Композиция приобрела мировую популярность, а в январе попала на седьмую строчку чарта Billboard «Hot Dance/Pop Songs».

Ранее стало известно, что K-pop-группа YOUNG POSSE хочет поработать вместе с исполнительницами хита «Сигма Бой». Betsy пока не раскрывает подробности их сотрудничества.

