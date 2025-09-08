Стали известны победители премии MTV VMA
7 сентября в Нью-Йорке состоялась 42-я церемония награждения премии MTV Video Music Awards, отмечающей лучшие видеоклипы и треки. Триумфатором 2025 года стала певица Леди Гага. Она одержала победу в четырёх категориях, включая «Артист года».
В главной номинации — «Видео года» — победила Ариана Гранде со своей короткометражкой Brighter Days Ahead. Всего Гранде забрала три статуэтки. Такое же количество наград получила певица Сабрина Карпентер, она выиграла в категории «Альбом года». Песней года была признана композиция «APT.» от Розэ из BLACKPINK и Бруно Марса.
В этот вечер были вручены и почётные призы. Мэрайя Кэри получила Video Vanguard Award, присуждаемую за выдающийся вклад в поп-культуру. Busta Rhymes стал обладателем награды Rock the Bells Visionary Award, а Рик Мартин — Latin Icon Award.
Полный список победителей можно посмотреть тут:
- Видео года — Ариана Гранде, Brighter Days Ahead
- Артист года — Леди Гага
- Песня года — Розэ и Бруно Марс, APT.
- Лучший новый артист — Алекс Уоррен
- Лучший альбом — Сабрина Карпентер, Short n’ Sweet
- Лучшая музыкальная группа — BLACKPINK
- Лучший поп-артист — Сабрина Карпентер
- Лучшее выступление восходящей звезды (MTV Push Performance of the Year) — KATSEYE, Touch
- Лучшая коллаборация — Леди Гага и Бруно Марс, Die With a Smile
- Лучший поп — Ариана Гранде, Brighter Days Ahead
- Лучший хип-хоп — Doechii, Anxiety
- Лучший R’n’B — Мэрайя Кэри, Type Dangerous
- Лучшая альтернатива — sombr, Back to Friends
- Лучший рок — Coldplay, All My Love
- Лучшая латина — Шакира, Soltera
- Лучший K-Pop — Лиса, Doja Cat и Raye, Born Again
- Лучший афробит — Тайла, Push 2 Start
- Лучшее кантри — Меган Морони, Am I Okay?
- Лучшая песня лета — Тейт Макрей, Just Keep Watching
- Лучшее длинное видео — Ариана Гранде, Brighter Days Ahead
- Лучшее видео с социальным посылом — Charli XCX, Guess featuring Billie Eilish
- Лучшая режиссура — Леди Гага, Abracadabra
- Лучший арт-дирекшен — Леди Гага, Abracadabra
- Лучшая кинематография — Кендрик Ламар, Not Like Us
- Лучший монтаж — Тейт Макрей, Just Keep Watching
- Лучшая хореография — Doechii, Anxiety
- Лучшие визуальные эффекты — Сабрина Карпентер, Manchild