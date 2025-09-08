Материал создан совместно со

Стали известны победители премии MTV VMA

Анастасия Шубина

7 сентября в Нью-Йорке состоялась 42-я церемония награждения премии MTV Video Music Awards, отмечающей лучшие видеоклипы и треки. Триумфатором 2025 года стала певица Леди Гага. Она одержала победу в четырёх категориях, включая «Артист года».

В главной номинации — «Видео года» — победила Ариана Гранде со своей короткометражкой Brighter Days Ahead. Всего Гранде забрала три статуэтки. Такое же количество наград получила певица Сабрина Карпентер, она выиграла в категории «Альбом года». Песней года была признана композиция «APT.» от Розэ из BLACKPINK и Бруно Марса.

В этот вечер были вручены и почётные призы. Мэрайя Кэри получила Video Vanguard Award, присуждаемую за выдающийся вклад в поп-культуру. Busta Rhymes стал обладателем награды Rock the Bells Visionary Award, а Рик Мартин — Latin Icon Award.

Полный список победителей можно посмотреть тут:

  • Видео года — Ариана Гранде, Brighter Days Ahead
  • Артист года — Леди Гага
  • Песня года — Розэ и Бруно Марс, APT.
  • Лучший новый артист — Алекс Уоррен
  • Лучший альбом — Сабрина Карпентер, Short n’ Sweet
  • Лучшая музыкальная группа — BLACKPINK
  • Лучший поп-артист — Сабрина Карпентер
  • Лучшее выступление восходящей звезды (MTV Push Performance of the Year) — KATSEYE, Touch
  • Лучшая коллаборация — Леди Гага и Бруно Марс, Die With a Smile
  • Лучший поп — Ариана Гранде, Brighter Days Ahead
  • Лучший хип-хоп — Doechii, Anxiety
  • Лучший R’n’B — Мэрайя Кэри, Type Dangerous
  • Лучшая альтернатива — sombr, Back to Friends
  • Лучший рок — Coldplay, All My Love
  • Лучшая латина — Шакира, Soltera
  • Лучший K-Pop — Лиса, Doja Cat и Raye, Born Again
  • Лучший афробит — Тайла, Push 2 Start
  • Лучшее кантри — Меган Морони, Am I Okay?
  • Лучшая песня лета — Тейт Макрей, Just Keep Watching
  • Лучшее длинное видео — Ариана Гранде, Brighter Days Ahead
  • Лучшее видео с социальным посылом — Charli XCX, Guess featuring Billie Eilish
  • Лучшая режиссура — Леди Гага, Abracadabra
  • Лучший арт-дирекшен — Леди Гага, Abracadabra
  • Лучшая кинематография — Кендрик Ламар, Not Like Us
  • Лучший монтаж — Тейт Макрей, Just Keep Watching
  • Лучшая хореография — Doechii, Anxiety
  • Лучшие визуальные эффекты — Сабрина Карпентер, Manchild

