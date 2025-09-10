Лариса Долина назвала имя своего любимого певца

Народная артистка Российской Федерации Лариса Долина призналась, что американский соул-певец Стиви Уандер является её любимым исполнителем. Об этом она рассказала в программе «Доброе утро».

© Соцсети Ларисы Долиной

Лариса Долина отметила, что Стиви Уандер не просто музыкант, а «абсолютный гений».

«Он так проник в моё сознание, в мою душу, что без него ни один праздник не обходится. Даже когда я праздную свои дни рождения и приглашаю диджея, он обязательно даёт комплект сочинений Стиви Уандера», — поделилась певица.

Стиви Уандер — один из основоположников современного соула и R&B. Он начал выпускать музыку ещё в 60-е. За всю свою карьеру он записал 23 студийных альбома и 25 раз стал лауреатом престижной премии «Грэмми».

