Ваня Дмитриенко — «Вишнёвый»: текст песни, история создания, клип

19-летний певец Ваня Дмитриенко, прославившийся в 2021 году благодаря песне «Венера-Юпитер», 15 ноября 2024-го представил трек «Вишнёвый» в новом для себя образе. Из нежного подростка он перевоплотился в мужчину-сердцееда. «Рамблер» приводит текст композиции, рассказывает об её истории и смысле. Послушать песню можно прямо здесь.

Ваня Дмитриенко — «Вишнёвый»: текст песни

[Куплет 1]

Сига падает пеплом,

Я целую сладкий фильтр на губах твоих (На губах твоих),

Ненавижу вишнёвый,

Но он подходит тебе больше всех других (Всех других).

Ты накрасишься ярко, ты наденешь колготки,

И твоя короткая юбка гораздо длиннее всей нашей любви до помолвки,

Мои губы не сохнут — на них твоя помада,

Я, конечно, не вышел из рая, но ты вышла из ада.

[Припев]

Падаю с небом в ладони твои,

Закрываю веки и на век в твою жизнь,

Кто-то ищет счастье, кто-то точит ножи,

Половина в правде, половина во лжи!

(Половина в правде, половина во лжи!)

[Куплет 2]

И твоя любовь не усталость,

Не, она не тянется шлейфом,

Любовные фильмы с пастельными красками в дорогих склейках,

Ты говоришь мне о любви непристойной,

Как мои желания: остаться рядом с тобой —

Это значит остаться в отчаянии.

И мой корабль отчаливает,

Пульс уже сильно зашкаливает,

Я ненавижу, но очень люблю нашу милую спальню.

Оу, ты, наверно, смущаешься,

Я неверно отчаялся,

Я никогда от тебя не уйду,

Но кто-то же с этим не справится.

[Припев]

Падаю с небом в ладони твои!

Закрываю веки и на век в твою жизнь,

Кто-то ищет счастье, кто-то точит ножи,

Половина в правде, половина во лжи!

Падаю с небом в ладони твои,

Закрываю веки и на век в твою жизнь,

Кто-то ищет счастье, кто-то точит ножи,

Половина в правде, половина во лжи!

(Половина в правде, половина во лжи!)

(Половина в правде, половина во лжи!)

Ваня Дмитриенко — «Вишнёвый»: история создания

Песней «Вишнёвый» Ваня Дмитриенко открыл взрослую эру своего творчества. Он кардинально изменил как подход к музыке, так и внешний образ. Из блондина он превратился в брюнета, а в песнях стал использовать рок-мотивы.

«Вы даже не представляете, насколько это наша общая победа: поиск нового меня, материала, звука, разговоры о моих переживаниях. И вот он, плод — откровенный, оголённый, настоящий. Музыка, в которой мне можно кричать, молчать, радоваться и быть собой. Образ, который показывает мой рост, хотя это не просто образ… В этом очень много меня», — написал Дмитриенко в соцсетях, поблагодарив свою команду.

Ваня Дмитриенко — «Вишнёвый»: о чём песня

Чтобы уверить фанатов, что он уже не маленький мальчик, Дмитриенко использует в песне образы, связанные с отношениями и сексуальностью. Например, в куплете он поёт: «Мои губы не сохнут — на них твоя помада». И даже на обложке внимание на себя притягивают голые женские ноги на переднем плане.

Это отлично вписывается в песню, посвящённую страстной любви. Герой боготворит свою девушку, но понимает, что их отношения не несут ничего хорошего. При этом он отказывается бросать свою возлюбленную: «Я никогда от тебя не уйду. Но кто-то же с этим не справится».

Смотреть клип на песню «Вишнёвый» Ваня Дмитриенко

В клипе к Ване Дмитриенко присоединяется привлекательная девушка в откровенном наряде, напоминающем свадебное платье. Хотя большую часть ролика герои находятся отдельно друг от друга, в конце они появляются вместе, чтобы поссориться и страстно помириться. В финале также можно увидеть танцующих девушек в загадочных масках.

У ролика нет конкретного сюжета, скорее он показывает эмоциональные метания главного героя. На это намекают постоянные вспышки и резкие смены кадров.

