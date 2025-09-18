Группа Gorky Park отправится в мировой тур

Рок-группа Gorky Park, прославившаяся за рубежом в конце восьмидесятых, анонсировала мировой тур. Первый концерт состоится 15 ноября в Москве. На сцену выйдут участники оригинального состава: Александр Маршал, Алексей Белов, Ян Яненков, Александр Львов.

© Кристина Кормилицына/РИА Новости

10 октября Gorky Park выпустят сингл. А в ближайшее время они планируют представить ряд новых композиций.

«Мы, безусловно, будем исполнять свои золотые хиты, которые ждёт аудитория, но вместе с этим мы с большим трепетом хотим представить наши новые треки. В последнее время мы испытываем настоящий вихрь вдохновения, написали 10 новых песен, которые в ближайшие полгода увидят свет», — заявил Александр Маршал на пресс-конференции. Его слова цитирует «МУЗ-ТВ».

Gorky Park является одной из немногих советских групп, которой удалось пробиться на мировой уровень. Дебютный альбом коллектива попал в чарты США, Европы и Азии. Gorky Park также выступали на одной сцене с Bon Jovi, Оззи Осборном, Scorpions и Mötley Crüe. Среди хитов группы — Moscow Calling, Try to Find Me, Bang и другие.

Не стало Князя Тьмы: чем велик Оззи Осборн