Гагарина против Bearwolf, Ёлка теперь одна: новые синглы

Полина Гагарина перепевает хит Bearwolf, Ёлка выпускает первый сингл после ухода из лейбла, а «Три дня дождя» деляться тяжестями из жизни артистов. О самых интересных синглах, выпущенных на прошедшей неделе, читайте в подборке «Рамблера».

© Соцсети Полины Гагариной

Ёлка — «Понедельник»

Жанр: поп.

Певица Ёлка ушла из лейбла Velvet Music, с которым сотрудничала 20 лет, и выпустила первую песню как самостоятельная артистка. Для трека она выбрала символичное название, отражающее начало чего-то нового, — «Понедельник». «Я очень ждала этого дня. Переживала. Я перебирала в голове фразы, выбирая ту, которая поточнее опишет то, что я хочу сказать. И вот он, понедельник», — написала артистка в соцсетях.

Если в 2010-х Ёлка тяготела к зажигательным поп-песням, то сейчас её музыка полна спокойствия и меланхолии. В «Понедельнике» акцент сделан на звучании акустической гитары. Определить конкретный сюжет композиции тяжело из-за абстрактной лирики. Но Ёлка ясно даёт понять, что она не боится начать всё сначала, не подстраиваясь под мнение других.

«Три дня дождя» — Nonstop obsession

Жанр: рок.

© Соцсети группы Три дня дождя

В преддверии своего тура группа «Три дня дождя», возглавляемая Глебом Викторовым, представила трек Nonstop obsession. В нём артисты пытаются передать свои ощущения от нахождения на сцене. Викторов поёт, что он всегда на виду, из-за чего ему приходится носить «маску». При этом песня пропитана любовью к фанатам, без которых группа не могла бы существовать. Композиция выполнена в привычном для коллектива «Три дня дождя» угрюмом роке. Единственное отличие от остальной дискографии — Викторов в этот раз не пытается вывести слушателей на эмоции и выбирает более спокойное повествование.

Полина Гагарина, Bearwolf — «Один в поле воин»

Жанр: поп.

Молодая артистка Bearwolf стала одним из самых ярких открытий 2024 года, а её трек «Один в поле воин» долго находился в топах чартов. Полина Гагарина, которую можно уже назвать культовой российской исполнительницей, представила свою версию этого хита. Впервые она прозвучала в шоу «Битва поколений» на телеканале МУЗ-ТВ.

Вместо мультяшного голоса и танцевальных битов теперь в треке можно услышать мощные вокализы Полины Гагариной и рок-инструментал. Из-за этого настроение песни поменялось кардинально. Даже для самой Гагариной этот трек кажется необычным, ведь, как правило, она выбирает менее агрессивную подачу. В этот же раз в некоторых моментах кажется, будто артистка рычит.

ульяна мамушкина — «люблю»

Жанр: инди-поп.

© Соцсети Ульяны Мамушкиной

Нежная песня Ульяны Мамушкиной «солёное счастье» сейчас активно вирусится в социальных сетях. Артистка, не теряя драгоценного времени, готовит к выпуску новый альбом, релиз которого должен состояться 10 октября. В лонгплей войдёт песня «люблю» — проникновенная фортепианная баллада о глубоких чувствах. В этой композиции Ульяна Мамушкина использует эмоциональный вокал и поэтичную возвышенную лирику. В кульминационный момент в треке слегка меняется тональность, что добавляет в него ощущение грандиозности. Сама певица описала «люблю» так: «Главная песня моей души!» Весьма вероятно, что в соцсетях эту композицию оценят не хуже «солёного моря». По крайней мере в чувственности и лиризме она ей точно не уступает.

«синдром главного героя» — «глаза»

Жанр: альтернативный рок.

Перспективный рок-дуэт из Екатеринбурга «синдром главного героя» готовит к выпуску свой первый мини-альбом. Подогревая интерес к релизу, группа представляет сингл «глаза» об абьюзивных отношениях. Лирический герой композиции «утопает» в глазах своей возлюбленной. Но это похоже не на очарование красотой девушки, а на мучительную смерть, ведь ради избранницы парень бросает все свои мечты. Экспрессивному высокому вокалу вторят плачущие гитары и суматошный ритм. Всё вместе это звучит как истерика, что отлично вписывается в тему композиции.

Masha Hima — «ссыкло»

Жанр: поп.

Певица Masha Hima в своих треках не боится быть жёсткой и откровенной. В её новой песне героиня обращается к своему нерешительному возлюбленному и называет его «ссыклом». Девушка не выбирает выражений помягче, потому что она уже устала терпеть боль ради него. Даже манера исполнения артистки отдалённо напоминает приглушённый крик. За драйв в композиции отвечают хип-хоп-биты и заедающий припев.

