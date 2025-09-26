Экс-лидер Led Zeppelin выпустил первый за восемь лет альбом

Британский рок-вокалист Роберт Плант, известный в первую очередь как вокалист золотого состава группы Led Zeppelin, выпустил двенадцатую сольную пластинку Saving Grace. В неё вошло десять песен, изначально написанных другими артистами. Среди них — блюзовая гитаристка Memphis Minnie, инди-рок-группы Low и Low Anthem, а также фолк-певицы Марта Скэнлон и Сара Сискинд.

© IMAGO/Gonzales Photo/Lasse Lagon/globallookpress.com

Название альбома повторяет имя коллектива, который Плант собрал за время пандемии коронавируса. В состав Saving Grace входят певица Сюзи Дайан, барабанщик Оли Джефферсон, гитарист Тони Келси, банджист Мэтт Уорли и виолончелист Барни Морс-Браун. Разношёрстный состав делает звучание альбома ярким и разнообразным.

Пик популярности вокалиста и его главной группы Led Zeppelin пришлись на 70-е — годы зарождения прогрессивной рок-музыки. Поэтому Плант хорошо знает, как делать сложное понятным, и в Saving Grace используют эти знания на практике. Окружающие его музыканты менее известны, но талантливы. К тому же, по словам Планта, между ним и его коллективом установились хорошие взаимоотношения: ему приятно находиться среди людей, которые «много смеются». Можно сказать, что альбом записан в счастливой атмосфере любви к сотворчеству и незаслуженно забытой музыке.

Работая над пластинкой, Плант стремился создать красочную палитру из фолка и традиционного блюза. Хотя в России блюз не считается традиционным жанром, альбом Saving Grace всё равно придётся по душе поклонникам непредсказуемой и красочной музыки.

