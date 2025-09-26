Мэрайя Кэри выпустила альбом впервые за семь лет

Американская певица Мэрайя Кэри выпустила свою 16-ю пластинку. Лонгплей стал её первым большим релизом за семь лет. В Here For It All вошло 11 треков, в том числе выпущенные ранее синглы Type Dangerous и Sugar Sweet.

© Photographer Lev Radin/globallookpress.com

Даже если вы слышали о Мэрайе Кэри только в контексте её вирусной песни All I Want For Christmas Is You, альбом вряд ли удивит вас наполнением. По большому счёту, это сборник поэзии от зрелой женщины, открытой к нежным чувствам и опасным романам. По словам самой Кэри, на содержание повлияли события её личной жизни и материнство: с 2011 года артистка воспитывает близнецов, родившихся в браке с музыкантом Ником Кэнноном.

Королева R&B не ограничивается одним жанром, поэтому в альбоме можно услышать намёки на другие направления. В In Your Feelings Кэри примеряет на себя образ джаз-дивы, в Play This Song чувствуются призвуки соула, а в Type Dangerous напрашивается стильный хип-хоп-речитатив.

В альбоме также есть классические песни сильной женщины – например, Nothing Is Impossible и титульная Here For It All, расположенная в треклисте последней. Экспериментируя, Кэри не отказывается от привычного амплуа нежной артистки, готовой в любую секунду сорваться на мощный вокальный подвиг.

Лонгплей стал для Кэри первой премьерой по контракту с независимой медиа-компанией Gamma. Сколько именно альбомов должна выпустить певица, неизвестно, но, по сообщениям СМИ, соглашение подразумевает несколько крупных релизов.

Кэри не говорит ничего нового и не вершит революцию в поп- или R&B-музыке, но она не намерена уходить на покой. И, судя по всему, её поклонникам не придётся ждать ещё семь лет перед выходом новой пластинки их любимицы.

Мадонна выпустит новый танцевальный альбом в 2026 году