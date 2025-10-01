Рэпер Баста дал концерт в московском метро

Российский хип-хоп-исполнитель Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, 30 сентября выступил с необъявленным концертом на станции метро «Мякинино». Шоу было приурочено к скорой премьере мюзикла «Любовь без памяти» по песням исполнителя. Оно состоится 4 октября в «Вегас Сити Холл».

Станция метро была выбрана неслучайно, ведь «Мякинино» находится ближе всего к «Вегас Сити Холлу». Концерт собрал полный вестибюль зрителей, подпевающих песням исполнителя. Баста исполнил четыре трека: заглавный сингл спектакля «Любовь без памяти», «Сансару», «Выпускной (Медлячок)» и «На заре». Артисту аккомпанировали семь музыкантов.

«Не в первый раз говорю об этом, но на мюзикле я впервые услышал, как могут звучать мои песни, когда их поют серьёзные вокалисты. Как трогательно и пронзительно они могут быть разложены на диалоги», — рассказал Баста о предстоящей постановке. Его слова приводятся в пресс-релизе.

О работе над мюзиклом Баста заявил ещё в апреле. Режиссёром постановки, в которую вошли 22 песни исполнителя, стал лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» Алексей Франдетти. С 5 октября показ мюзикла будет проходить ежедневно, а в субботу и воскресенье — два раза в день.

