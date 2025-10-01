Сергей Жуков дебютирует как актёр театра

Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков дебютирует в качестве драматического актёра в спектакле «Ты у меня одна». Специально для постановки артист написал 15 песен, а также снял несколько видеоклипов. Премьера состоится 16 октября в Московском Губернском театре.

© Pavel Kashaev/Global Look Press/www.globallookpress.com

Действие спектакля будет проходить во время Великой Отечественной войны. В центре сюжета окажется мальчик, который ищет свою маму, увезённую немцами на работы. Главную роль в постановке исполнит сын Сергея Жукова — 15-летний Энджел.

Режиссёром спектакля «Ты у меня одна» выступила Нина Чусова. По её словам, эта работа адресована подросткам. Таким образом они хотят показать, что переживали их ровесники в годы войны. «Спектакль про войну нужно сделать так, чтобы он шёл от тебя и в нём не было лживого пафоса и лживого патриотизма, которые я терпеть не могу! Всё в “Ты у меня одна” должно иметь смысл, аллегории, метафоры, иначе получатся просто стрелялки на сцене», — рассказала Инна Чусова изданию «Театрал».

Хотя это первая роль Жукова в театральной постановке, до этого музыкант не раз играл в кино. Например, он снялся в сериале «Евгенич» и фильме «Артек. Большое путешествие».

Бодибилдинг, стероиды и отравленные подарки: правда о Сергее Жукове