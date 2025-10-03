Ay Yola выпустили дебютный альбом Ural Batyr

Башкирская группа Ay Yola, известная своим хитом Homay, представила свой первый альбом Ural Batyr. В него вошли 12 треков, каждый из которых отражает определённый эпизод из эпоса «Урал-батыр».

© Предоставлено пресс-службой лейбла

На протяжении многих веков эпос «Урал-батыр» передавался из уст в уста. Только в 1910 году сказание приобрело письменную форму благодаря фольклористу Мухаметшу Бурангулову. Спустя 115 лет этно-группа из Уфы AY YOLA взялась за популяризацию эпоса, и вышло это у неё весьма удачно. После того как их трек Homay попал в топы российских и мировых чартов, продажи книги «Урал-Батыр» увеличились на 47%.

Больше полугода коллектив активно выпускал синглы, попутно объясняя, что каждый из них значит. Группа поёт исключительно на башкирском, а без знания языка сюжет понять нельзя. При этом артисты хотели сделать акцент на смыслах и персонажах альбома. Вероятно, поэтому AY YOLA заранее представили половину своего дебютника отдельными треками, чтобы у слушателей была возможность заранее погрузиться в историю. Понять содержание эпоса при одном прослушивании альбома достаточно тяжело.

Сюжеты песен разнообразны. Слушатели постепенно узнают о главном герое Урал-батыре, его подвигах и битвах с чудовищами. Среди других важных персонажей альбома и эпоса — прекрасная девушка-лебедь Хумай, брат и враг Урал-батыра Шульген, крылатый конь Акбузат. Хотя в первом и последнем треках нет вокала, они всё равно не выпадают из общей истории. В композиции Ural группа повествует об истории башкирского народа, передавая с помощью курая звуки ветра, рек, гор. А трагический трек Aruakh посвящён смерти Урал-батыра.

В одном альбоме AY YOLA использовали множество жанров. Например, в Ugez можно услышать рок, а в Akbuzat — резкую электронику. Композиция Kil Kotom и вовсе напоминает клубный поп на восточный манер. Как объяснил Руслан Шайхитдинов в интервью для «Рамблера», они использовали разные стили, чтобы слушатели могли считывать основные смыслы: «Естественно, битва Урал-батыра с быком в тёмных землях не может звучать как прекрасная птица Хумай».

Все песни объединяют этнические мотивы. Несмотря на явную тягу группы к электронике, акцент чаще всего сделан на партиях народных инструментов, среди которых выделяется башкирская флейта курай. Ещё один связующий элемент — повторяющиеся в разных треках вокальные мелодии.

***

Хотя AY YOLA поют на башкирском, настроение альбома можно понять даже без знания языка. С музыкальной точки зрения пластинка Ural Batyr представляет яркую смесь разных жанров: от рока до электроники. В каждом из треков чувствуются народные мотивы.

«Ещё Бейонсе будет под курай танцевать»: интервью с группой AY YOLA