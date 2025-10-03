Группа «Кино» выпустила новый альбом «Молнии Индры»

Легендарная группа «Кино» представила альбом «Молнии Индры». В него вошли 12 песен, которые долгое время оставались в тени более известных композиций. Участники коллектива переосмыслили их и создали для них новые аранжировки.

После смерти Виктора Цоя в 1991 году «Кино» не пытались найти ему замену. Сейчас коллектив выступает, транслируя записанный голос Цоя. Даже в новом альбоме «Молнии Индры» группа остаётся верной своему покойному лидеру. В нём мы слышим его привычный голос, который группа собирала по кусочкам из ранних записей. Вот только музыка стала другой — более яркой и насыщенной. За 30 с лишним лет индустрия звукозаписи изменилась, и теперь появилось больше возможностей для качественной передачи звука. Но группа не ограничилась только ремастерингом, «Кино» также немного изменили сами песни. Например, в треке «Каждую ночь» появились партии тромбона и саксофона, а «Дождь для нас» обогатился звучанием синтезатора. Именно поэтому альбом называется «новым», а не просто перезаписью.

Юрий Каспарян в сообщении для прессы сказал, что многие, возможно, «услышат песни впервые». Композиции для «Молний Индры» действительно были выбраны не самые известные. Самая редкая из них — это «Вопрос». Она была написана в 1987 году для альбома «Звезда по имени Солнце», но так в него и не вошла. Песня долгое время считалась утерянной. Впервые она была представлена публике только в 2002 году, в составе сборника «История этого мира».

Из всего альбома «Молнии Индры» больше всего выделяется трек «Транквилизатор». Строчка из него и подарила название лонгплею. Композиция была написана Цоем под впечатлением от нахождения в психиатрической больнице, поэтому она имеет туманное и мрачное настроение. Новая аранжировка, по стилю чем-то напоминающая Radiohead, только усиливает это впечатление.

Пусть в новый альбом группы «Кино» вошли далеко не новые песни, лонгплей позволяет понять, как бы звучала культовая группа, если бы она была основана в XXI веке. Для многих поклонников пластинка действительно будет свежей, потому что в ней собраны композиции, которые незаслуженно обходили вниманием долгие годы.

