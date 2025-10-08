Опера Версаля представит пьесу в стиле Мольера, написанную ИИ

Королевская опера Версальского дворца представит в мае 2026 года пьесу, написанную искусственным интеллектом. Она будет создана в стиле французского драматурга Мольера, жившего в XVII веке.

Пьеса получила название «Астролог, или Ложные предсказания». Сейчас она находится на стадии написания. Отрывок из неё был разыгран перед прессой. В этом фрагменте отец предсказывает по звёздам своей дочери успешный брак с мужчиной, которого та не любит, пишет издание Sud Ouest.

Вице-президент Сорбонны Пьер-Мари Шовен заявил, что Мольер мог бы написать такое произведение, так как он интересовался астрологией.

Создание пьесы происходит с помощью модели ИИ французского стартапа Mistral, обучавшейся на текстах Мольера и других писателей того периода. Произведение также пройдёт через проверку экспертов, которые оценят, соответсвует ли пьеса логике и стилистике XVII века.

Ранее в Мариинском театре состоялась премьера оперы «Мандрагора» Чайковского, дописать которую помогал ИИ.

