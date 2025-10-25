Танцевал на столе у Павлиашвили, писал для Лепса: путь Вани Дмитриенко

25 октября певцу Ване Дмитриенко, оккупировавшему верхушки российских чартов, исполняется 20 лет. «Рамблер» вспоминает о самых удивительных фактах из его биографии и рассказывает, как артист танцевал на столе Сосо Павлиашвили, какие песни он писал для Григория Лепса и какая детская ошибка заставила его повзрослеть.

© Соцсети Вани Дмитриенко

Ваня Дмитриенко мог взять псевдоним Куролесов

Первым продюсером Вани Дмитриенко стал Евгений Орлов. Именно он настоял на том, чтобы юный артист переехал из Красноярска в Москву. На тот момент парню было всего 12 лет.

Орлов же предложил Дмитриенко взять псевдоним Куролесов, но эта идея тому совершенно не понравилась. Как признался певец в интервью Ксении Собчак в 2025-м, этот момент стал самым тяжёлым в работе с продюсером: «Я полностью доверял его мнению, но отчётливо понимал, что не хочу быть Ваней Куролесовым».

У каждого из них были неоспоримые аргументы в пользу своей точки зрения. Орлов утверждал, что фамилию Дмитриенко невозможно нормально выговорить. Артист же считал, что «Куролесов» звучит слишком простовато.

Можно быть хорошим простецким парнем, но какая-то серьёзность всё равно должна присутствовать.

В конечном счёте в этой битве победил Ваня Дмитриенко, который решил выступать под своим настоящим именем.

© Соцсети Вани Дмитриенко

Ваня Дмитриенко воровал деньги ради Counter-Strike

В 2021 году в интервью для издания «Правила жизни» Ваня Дмитриенко признался, что резко повзрослел после ошибки, допущенной им в детстве. Юный артист, как и многие мальчики его возраста, часто играл в компьютерную игру Counter-Strike, в которой можно покупать игровые улучшения за реальные деньги. Заинтересовавшись одним из них, 9-летний Дмитриенко, недолго думая, взял из домашней шкатулки 15 тысяч рублей, отложенные на оплату квартиры. Пусть и не сразу, но он сознался в воровстве, на что его мама ответила: «Вань, я не то чтобы обижена, я разочарована». Эти слова сильно подействовали на парня.

Я тогда вообще поменял свою реальность, понял, что не так это всё работает: то, что деньги не с неба падают, что семью свою обижать нельзя, то, что у нас вообще есть семья. Поменял свои моральные ценности, наверное, перерос самого себя и пошёл дальше.

Ваня Дмитриенко — самый молодой обладатель премии «Золотой граммофон»

Первая популярность свалилась на Ваню Дмитриенко в начале 2021-го. Прямо в канун Нового года он выложил нежную песню «Венера-Юпитер». Она сразу же попала в топы российских чартов. Клип на композицию, в котором певец изобразил Маленького Принца из повести Антуана де Сент-Экзюпери, на сегодня посмотрели 18 миллионов раз.

Трек также принёс Ване Дмитриенко первую национальную музыкальную премию «Золотой граммофон». На момент её получения артисту было всего лишь 16 лет, что делает его самым молодым обладателем престижной награды за всю историю существования проекта.

© Евгений Одиноков/РИА Новости

Ваня Дмитриенко танцевал на столе у Сосо Павлиашвили

В беседе с Собчак Ваня Дмитриенко рассказал, при каких обстоятельствах произошло его знакомство с певцом и композитором Сосо Павлиашвили. Однажды 13-летний артист по совету продюсера Евгения Орлова решил похулиганить во время концерта. Дмитриенко вышел в зрительный зал и встал на стол. Тогда певец ещё не осознавал, на чью именно территорию он забрался.

Я просто в какой-то момент голову вниз поворачиваю, а там сидит серьёзный грузин, который мне улыбается. Я такой: «Да, да, здравствуйте». Он мне пять даёт, я ему пять даю.

После выступления продюсер сказал Дмитриенко: «Ну ты и стол выбрал, конечно» — и объяснил, что этим серьёзным грузином был Сосо Павлиашвили. Позже влиятельный певец поманил молодого артиста к себе пальцем. Никакой расправы не последовало, Павлиашвили, наоборот, оценил поступок Дмитриенко.

После исполнители подружились. По словам Вани Дмитриенко, его старший коллега теперь почти каждый день посылает ему музыку.

Ваня Дмитриенко — популярный певец среди фанаток бальзаковского возраста

Когда Ваня Дмитриенко только начинал карьеру, его аудитория состояла в основном из его ровесников. Как только он вернулся к натуральному тёмному цвету волос, начал одеваться как рокер и вставлять в песни откровенную лирику, им заинтересовались более взрослые слушатели. Например, в комментариях под постами в его соцсетях можно найти сообщения следующего содержания: «Пенсионный фан-клуб Ивана в сексуальном страхе», «У 35-летней тёти опять подскочило давление, кончайте пакостить, маленькие чертята».

Сам Ваня Дмитриенко в курсе сложившейся ситуации. Во время выпуска шоу «Вопрос ребром», выпущенного в 2025 году, он дал свой комментарий по этому поводу: «Есть музыка, и слава богу, что она нравится людям разных возрастов».

© Соцсети Вани Дмитриенко

На смену имиджа Ваню Дмитриенко подтолкнул дизайнер Гоша Рубчинский, работавший с Канье Уэстом

Осенью 2024-го дизайнер Гоша Рубчинский снял Ваню Дмитриенко для новой коллекции мерча американского рэпера Канье Уэста. На чёрно-белых фотографиях певец предстал в новом для себя образе: без кудряшек и улыбки.

Этот момент стал отправной точкой для масштабной смены имиджа артиста. Как отметил Дмитриенко в шоу «Вопрос ребром», именно Гоша Рубчинский подтолкнул его на эксперименты с внешностью.

Я считаю, что в этой фотосессии добавились какой-то брутализм и что-то более серьёзное, что-то более мужское. Я решил, что стоит попробовать. Сначала это был модный эксперимент. Потом я понял, что это раз в триста удобнее, потому что нужно приходить только на стрижку, а не краситься по два с половиной часа.

Ваня Дмитриенко писал песни для Григория Лепса

Григория Лепса никогда не волновала разница в возрасте, поэтому он легко нашёл общий язык с Ваней Дмитриенко, который моложе его на 43 года. У артистов даже есть совместная песня «Бейби», слова и музыку к которым написал исполнитель хита «Венера-Юпитер». Изначально Лепс хотел просто купить у него трек, но в итоге они решили сделать композицию совместной.

© Екатерина Чеснокова/РИА Новости

«Ванька Дмитриенко — очень талантливый композитор! Ему всего лишь 17 лет, и писать такие песни в таком возрасте — великий дар! Он присылает мне часто песни, я иногда выбираю для себя что-то!» — рассказал Лепс «Жара медиа» в 2022 году.

Кроме «Бейби» Дмитриенко сочинил для народного артиста РФ трек «Завтра», а также ещё несколько композиций. В беседе с Ксенией Собчак он признался, что должен был придумать песни для Сосо Павлиашвили и Полины Гагариной, но «не пошло».

Ваня Дмитриенко негативно относится к музыкальным школам

«Музыкальная школа — это полная задница», — высказал своё мнение Ваня Дмитриенко в 2023 году в шоу «НеФорбсы». Он объяснил, что большинство людей после выпуска начинают ненавидеть музыку и инструменты, на которых они играли.

Учить надо современности. Это круто знать классику, но ей нельзя уделять все восемь лет образования в музыкальной школе.

© Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певец учился вокальному мастерству по песням популярных в настоящее время исполнителей вроде Адама Ламберта и группы One Direction.

Я пел то, что я слушаю, когда еду с папой в машине. Вот поэтому я обожал творчество, я любил вокал.

Ваня Дмитриенко — «Шёлк»: текст песни, смысл, интересные факты