Uma2rman раскрыли секрет популярности
Российская рок-группа Uma2rman, которую основали братья Кристовские, рассказала, что нужно сделать артистам, чтобы стать известными. По словам коллектива, славы может добиться каждый.
Участники Uma2rman считают, что шансов стать популярными сейчас намного больше, чем 20 лет назад. Когда они только начинали свою карьеру, было почти невозможно заявить о себе без помощи влиятельных людей.
По словам Uma2rman, начинающим артистам в первую очередь надо выпускать песни, которые захочется слушать. «Нужно найти свою фишку, собственный стиль, который выделит тебя из многих», — отметила группа. Их слова цитирует «Газета.ру», ссылаясь на клуб «Космонавт».
Uma2rman добавили, что сейчас есть много конкурсов и шоукейсов, на которых можно показать себя. В пример они привели группы Zoloto и «Бонд с кнопкой», у которых «получилось». «Нужно много работать над собой и своим материалом, чтобы быть услышанным. А это значит, шансы есть у каждого», — считает коллектив, выпустивший хиты «Прасковья», «Ночной дозор» и другие.
