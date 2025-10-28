Uma2rman раскрыли секрет популярности

Российская рок-группа Uma2rman, которую основали братья Кристовские, рассказала, что нужно сделать артистам, чтобы стать известными. По словам коллектива, славы может добиться каждый.

© Соцсети группы Uma2rman

Участники Uma2rman считают, что шансов стать популярными сейчас намного больше, чем 20 лет назад. Когда они только начинали свою карьеру, было почти невозможно заявить о себе без помощи влиятельных людей.

По словам Uma2rman, начинающим артистам в первую очередь надо выпускать песни, которые захочется слушать. «Нужно найти свою фишку, собственный стиль, который выделит тебя из многих», — отметила группа. Их слова цитирует «Газета.ру», ссылаясь на клуб «Космонавт».

Uma2rman добавили, что сейчас есть много конкурсов и шоукейсов, на которых можно показать себя. В пример они привели группы Zoloto и «Бонд с кнопкой», у которых «получилось». «Нужно много работать над собой и своим материалом, чтобы быть услышанным. А это значит, шансы есть у каждого», — считает коллектив, выпустивший хиты «Прасковья», «Ночной дозор» и другие.

