Дмитрий Маликов объяснил популярность Кадышевой и Булановой

Народный артист РФ Дмитрий Маликов считает, что песни Надежды Кадышевой и Татьяны Булановой резко стали популярны, потому что в них есть «особый народный код».

© Соцсети Татьяны Булановой, соцсети Дмитрия Маликова, соцсети Надежды Кадышевой, Рамблер

«Эти мелодии — часть нашей культуры. Под песни Кадышевой весело и приятно танцевать, а у Булановой потрясающий, узнаваемый тембр, в котором есть русская душа», — сказал Маликов в беседе с ТАСС.

По его мнению, заинтересованность в хитах 1990-х отражает перемену общественного настроения. «Молодёжь теперь наряжается в кокошники, водит хороводы — и делает это с удовольствием. Это прекрасно», — отметил артист.

Маликов также высказался против мата на сцене. Он назвал себя человеком старой формации, а сцену — «храмом»: «Конечно, многие артисты, особенно молодые, не гнушаются этим. Честно признаюсь, в жизни, в быту и я могу сказать резкое словцо, [потому что] все мы люди. А на сцене я против этого».

Филипп Киркоров рассказал, в чём секрет популярности Надежды Кадышевой