Mona «Иордан»: текст песни, интересные факты, клип
Песня «Иордан» о сильной любви от певицы Дарьи Кустовской, известной как Mona, даже спустя несколько месяцев после релиза продолжает находиться на верхушках российских чартов. «Рамблер» приводит текст трека, рассказывает о его смысле, истории создания и связанных с ним интересных фактах. Послушать «Иордан» можно прямо здесь.
Mona «Иордан»: текст песни
[Интро]
Manvel
[Припев]
Я тебя в сердце сберегу, на берегу, где Иордан,
Собью дыханье на бегу — тебя найду и не отдам.
Пусть рухнет мир напополам, я тихо по твоим следам:
По городам, по адресам — бегу к твоим родным глазам.
[Куплет]
Спой для меня, дай мне в глазах огня,
Сгорим ты и я, но долгой будет линия,
Я люблю тебя так, как море прибой, как небо земля,
Как грустный Есенин, пожар голубой, люблю, как ты меня,
Подари мне счастье, подари, оно неоспоримо,
Мы на одном языке любви с тобою говорим,
Птицы ведут за собой, я к ним бегу быстрее ветра,
Я к тебе как торнадо, как тайфун, комета.
[Припев]
Я тебя в сердце сберегу, на берегу, где Иордан,
Собью дыханье на бегу — тебя найду и не отдам,
Пусть рухнет мир напополам, я тихо по твоим следам:
По городам, по адресам — бегу к твоим родным глазам.
Я тебя в сердце сберегу, на берегу, где Иордан,
Собью дыханье на бегу — тебя найду и не отдам,
Пусть рухнет мир напополам, я тихо по твоим следам:
По городам, по адресам — бегу к твоим родным глазам.
Mona «Иордан»: о чём песня
В песне Mona использует образ Иордана. Эта река имеет огромное значение для христиан, так как именно в ней крестили Иисуса Христа. Упоминание этого священного места привносит в песню Mona новые смыслы. Героиня не просто испытывает сильные чувства к парню, для неё любовь становится перерождением и началом новой жизни.
Mona «Иордан»: история создания
Текст к песне написала сама Mona. В создании музыки ей помогал продюсер Александр Мещеряков, более известный как Manvell. Его псевдоним артистка произносит в самом начале трека.
Композиция «Иордан» вошла в дебютный альбом артистки «Дневник памяти», выпущенный 8 ноября 2024 года. Пластинка стала для Кустовской возможностью ещё раз проработать свои травмы. Делясь своими сокровенными эмоциями о тяжёлых отношениях, потерях и боли, Mona проходит со слушателями путь исцеления.
Смотреть клип на песню «Иордан» от певицы Mona
Спустя почти год после выхода альбома Mona представила клип на песню «Иордан». Его режиссёром стала арт-директор певицы Саша Сахарная, ранее работавшая с рэперами Saluki, Pharaoh, Big Baby Tape, Элджеем и другими артистами.
Клип не передаёт точный сюжет песни, а уходит в область мифологии. В самом начале ролика артистка приходит к гадалке, а затем оказывается в таинственном лесу. Холодный свет и яркие цвета на фоне природы погружают зрителей в медитативное состояние.
Mona «Иордан»: интересные факты
- Съёмки клипа проходили в тяжёлых условиях. Двое суток команда работала в холодную погоду на открытой местности. При этом в ролике задействовано множество танцоров, которые в видео предстают в лёгких летних нарядах.
- В тексте песни Mona делает отсылку на стихотворение поэта Сергея Есенина «Заметался пожар голубой…».