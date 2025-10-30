Mona «Иордан»: текст песни, интересные факты, клип

Песня «Иордан» о сильной любви от певицы Дарьи Кустовской, известной как Mona, даже спустя несколько месяцев после релиза продолжает находиться на верхушках российских чартов. «Рамблер» приводит текст трека, рассказывает о его смысле, истории создания и связанных с ним интересных фактах. Послушать «Иордан» можно прямо здесь.

© Mona/VK

Mona «Иордан»: текст песни

[Интро]

Manvel

[Припев]

Я тебя в сердце сберегу, на берегу, где Иордан,

Собью дыханье на бегу — тебя найду и не отдам.

Пусть рухнет мир напополам, я тихо по твоим следам:

По городам, по адресам — бегу к твоим родным глазам.

[Куплет]

Спой для меня, дай мне в глазах огня,

Сгорим ты и я, но долгой будет линия,

Я люблю тебя так, как море прибой, как небо земля,

Как грустный Есенин, пожар голубой, люблю, как ты меня,

Подари мне счастье, подари, оно неоспоримо,

Мы на одном языке любви с тобою говорим,

Птицы ведут за собой, я к ним бегу быстрее ветра,

Я к тебе как торнадо, как тайфун, комета.

[Припев]

Я тебя в сердце сберегу, на берегу, где Иордан,

Собью дыханье на бегу — тебя найду и не отдам,

Пусть рухнет мир напополам, я тихо по твоим следам:

По городам, по адресам — бегу к твоим родным глазам.

Я тебя в сердце сберегу, на берегу, где Иордан,

Собью дыханье на бегу — тебя найду и не отдам,

Пусть рухнет мир напополам, я тихо по твоим следам:

По городам, по адресам — бегу к твоим родным глазам.

Mona «Иордан»: о чём песня

В песне Mona использует образ Иордана. Эта река имеет огромное значение для христиан, так как именно в ней крестили Иисуса Христа. Упоминание этого священного места привносит в песню Mona новые смыслы. Героиня не просто испытывает сильные чувства к парню, для неё любовь становится перерождением и началом новой жизни.

© Mona/VK

Mona «Иордан»: история создания

Текст к песне написала сама Mona. В создании музыки ей помогал продюсер Александр Мещеряков, более известный как Manvell. Его псевдоним артистка произносит в самом начале трека.

Композиция «Иордан» вошла в дебютный альбом артистки «Дневник памяти», выпущенный 8 ноября 2024 года. Пластинка стала для Кустовской возможностью ещё раз проработать свои травмы. Делясь своими сокровенными эмоциями о тяжёлых отношениях, потерях и боли, Mona проходит со слушателями путь исцеления.

Смотреть клип на песню «Иордан» от певицы Mona

Спустя почти год после выхода альбома Mona представила клип на песню «Иордан». Его режиссёром стала арт-директор певицы Саша Сахарная, ранее работавшая с рэперами Saluki, Pharaoh, Big Baby Tape, Элджеем и другими артистами.

Клип не передаёт точный сюжет песни, а уходит в область мифологии. В самом начале ролика артистка приходит к гадалке, а затем оказывается в таинственном лесу. Холодный свет и яркие цвета на фоне природы погружают зрителей в медитативное состояние.

<img class="" src=""/>

Mona «Иордан»: интересные факты

Съёмки клипа проходили в тяжёлых условиях. Двое суток команда работала в холодную погоду на открытой местности. При этом в ролике задействовано множество танцоров, которые в видео предстают в лёгких летних нарядах. В тексте песни Mona делает отсылку на стихотворение поэта Сергея Есенина «Заметался пожар голубой…».

Mona рассказала, как Баста поменял её отношение к музыке