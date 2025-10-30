Очки Джона Леннона хотят продать за 16 миллионов рублей

Круглые очки Джона Леннона, которые покойный лидер The Beatles носил в период с 1973-го по 1974 год, выставлены на аукцион. Торгами занимается аукционный дом Propstore. Примерная стоимость лота оценивается в 150 тысяч британских фунтов, или 16 миллионов рублей.

© Maurizio Gambarini/dpa/www.globallookpress.com

Лот уже выставлялся на продажу 23 октября, но так и не был продан. Согласно официальному сайту Propstore, максимальная ставка составила 140 тысяч фунтов, или 14,9 миллиона рублей. Всего было сделано десять ставок. Дата начала следующих торгов пока не анонсирована.

Как напоминает издание People, этот период жизни Леннона называется «Потерянными выходными» из-за его временного расставания с супругой Йоко Оно. На протяжении 18 месяцев музыкант жил в Лос-Анджелесе, время от времени надевая эту пару очков. К примеру, именно в них Леннон снялся для обложки сингла Mind Games, вышедшего в 1973 году. Музыкант потерял аксессуар во время стычки с комедийным дуэтом The Smother Brothers.

Это уже третий раз, когда очки продаются на аукционе. Прежде аксессуар был продан на торгах в 1987-м, затем ещё раз — в 2008-м. Итоговая стоимость пары не разглашается.

