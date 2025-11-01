Испанская опера, иранская трагедия: зарубежные новинки недели

Испанская певица Розалия пригласила Бьорк для премьеры хита на нескольких языках, а электронный музыкант Дэниэл Эйвери записал альбом с десятком гостевых партий. Альт-поп-артистка Софи Пауэрс запуталась в паутине, а Севда Ализаде — в собственных страданиях. «Рамблер» рассказывает о самых интересных новинках зарубежной музыки за минувшую неделю.

© Соцсети Розалии

Синглы

ROSALÍA ft. Bjork ft. Yves Tumor — Berghain

Жанр: арт-поп.

Главным хитом недели можно смело назвать композицию Berghain испанской певицы Розалии, записанную совместно с исландской артисткой Бьорк и экстравагантным Ивом Тьюмором из США. Песня стала первым синглом с альбома Росалии LUX, премьера которого намечена на 7 ноября. Всего за день после понедельничного релиза композиция набрала более полутора миллионов прослушиваний на зарубежных стримингах.

Такой интерес вызван не только именитыми музыкантами, но и драматичным звучанием трека. Аранжировки основаны на партиях паникующего струнного оркестра, которому вторит оперный вокал самой Розалии. В песне используется не только родной для артистки испанский, но и немецкий и английский. В альбоме будут отдельные отрывки на 13 языках — прозвучат арабский, сицилийский, латинский и многие другие.

Sophie Powers — Spiderwebs

© CraSH/globallookpress.com

Жанр: мрачный альт-поп.

Молодая альтернативная артистка Софи Пауэрс представила очередной сингл в поддержку третьего альбома, премьера которого пока не анонсирована. В новой композиции певица использует жутковатый образ паутин, чтобы подчеркнуть собственную запутанность в чувствах и недосказанностях другого человека. Мрачная электронная аранжировка, ленивый бит и уставшая читка в куплетах роднят Пауэрс с дарк-поп-музыкантом Artemas, выпустившим целый альбом о любовной зависимости 24 октября.

Mumford & Sons ft. Hozier — Rubber Band Man

Жанр: фолк, кантри.

Ещё весной 2025 года американская фолк-рок-группа Mumford & Sons выпустила альбом Rushmere, но у коллектива уже близится новый релиз. Музыканты анонсировали пластинку Prizefighter, которая выйдет 13 февраля 2026 года. В поддержку лонгплея вышел сингл Rubber Band Man, записанный совместно с ирландским певцом Hozier. Продюсером песни выступил участник The National Аарон Десснер, работавший с Эдом Шираном, Florence + The Machine, Грейси Абрамс и Тейлор Свифт.

Десснер всегда помогает подопечным уложить инди-искренность в гармоничную упаковку, способную запросто попасть в чарты. Песня Mumford & Sons не стала исключением. Композиция звучит как светлая кантри-баллада о стойкости. Сингл отлично впишется в плейлист каждого, кто любит подолгу гулять на природе и подставлять лицо свежему ветру.

Moyka — Fluorescent

© Соцсети Moyka

Жанр: танцпольный электропоп с неоновой подсветкой.

Норвежская артистка Moyka, зовущая себя «поп-ведьмой», представила новый сингл в поддержку третьего альбома. Его премьера должна состояться в 2026 году. Fluorescent — это песня о счастливых случайных встречах, которые заставляют сердца светиться и бросаться в романтику без оглядки. Бодрый трек понравится всем завсегдатаям танцпола, а также тем, кто неровно дышит к творчеству Aurora, Sigrid и Röyksopp.

Electric Callboy — Tanznied

Жанр: электронный металкор.

Немецкая рейв-металкор-группа Electric Callboy выпустила третий сингл за год. В песне Tanznied коллектив придерживается классического для себя сочетания тяжести, взрывной танцевальной музыки и концертных кричалок. Хотя в треке отсутствуют юмор январского сингла Elevator Operator и экспериментальность майского Revery, он всё равно очаровывает своей энергетикой и харизмой.

Все три сингла войдут в новый альбом Electric Callboy, выход которого ожидается в 2026 году.

Альбомы

Daniel Avery — Tremor

Жанр: атмосферная электроника.

Для кого: для тех, кто ищет саундтрек для своей прострации.

Английский электронный музыкант Дэниэл Эйвери объединил с десяток артистов для записи своего седьмого альбома. Среди приглашённых музыкантов, например, мягкая инди-певица Art School Girlfriend и дарк-поп-артистка yeule. Для каждого из своих гостей Эйвери создаёт сплошное полотно атмосферной электроники, которое отсвечивает новыми бликами в зависимости от стиля приглашённого исполнителя. Эйвери раскачивается от воздушной мечтательности к тяжёлому шугейзу, что позволяет ему опробовать себя в разных стилистиках. Tremor послужит отличной альтернативой всем, кто не остался в восторге от последнего минималистичного лонгплея Tame Impala, вышедшего 17 октября.

Sevdaliza — Heroina

© Соцсети Sevdaliza

Жанр: сильный и независимый поп.

Для кого: для героинь, готовых переписать историю человечества.

Ирано-голландская певица Севда Ализаде, она же Sevdaliza, выпустила свой третий альбом. По словам самой артистки, она писала эту пластинку в момент полной потери контроля над телом, карьерой и идентичностью. Ализаде сочиняла музыку, чтобы сделать для себя броню, способную защитить её от всемирной разобщённости, несправедливости и иных неприятностей.

Звучание пластинки артистка окрестила словами «сыро, кроваво, потно и злобно». Описание пугает, но касается только лирики, потому что аранжировки альбома звучат на удивление прямолинейно. Но это даже плюс, ведь чрезмерная замысловатость музыки могла бы сбить слушателя с толку. В этот раз икона альтернативного попа предпочитает простой звук, чтобы рассуждать на сложные тематики.

Aviana — VOID

Жанр: драматичный металкор.

Для кого: для суровых поклонников тяжёлой музыки.

Шведская металкор-группа Aviana представила свой четвёртый лонгплей. Его содержание целиком соответствует названию (в переводе на русский — «Бездна») и мрачной обложке, изображающей подозрительную чёрную дыру. Альбом не имеет единой тематической линии, но затрагивает рассуждения об эмоциональной гибели, желании обрести Бога и остаться в живых ради чего-то прекрасного.

Коллектив успешно достигает пика драматичности, противопоставляя брутальную агрессию мягкому чистому вокалу. Дополнительной красоты релизу придают виртуозные гитарные соло, роднящие коллектив с металкор-коллегами Currents, 156/Silence и Silent Planet. В завершающей песне можно также услышать скрипку Эдди Берга — фронтмена шведской металкор-группы Imminence.

Толстовский дрим-поп и винтаж от Duran Duran: зарубежные новинки недели