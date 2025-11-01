Испанская опера, иранская трагедия: зарубежные новинки недели
Испанская певица Розалия пригласила Бьорк для премьеры хита на нескольких языках, а электронный музыкант Дэниэл Эйвери записал альбом с десятком гостевых партий. Альт-поп-артистка Софи Пауэрс запуталась в паутине, а Севда Ализаде — в собственных страданиях. «Рамблер» рассказывает о самых интересных новинках зарубежной музыки за минувшую неделю.
Синглы
ROSALÍA ft. Bjork ft. Yves Tumor — Berghain
Жанр: арт-поп.
Главным хитом недели можно смело назвать композицию Berghain испанской певицы Розалии, записанную совместно с исландской артисткой Бьорк и экстравагантным Ивом Тьюмором из США. Песня стала первым синглом с альбома Росалии LUX, премьера которого намечена на 7 ноября. Всего за день после понедельничного релиза композиция набрала более полутора миллионов прослушиваний на зарубежных стримингах.
Такой интерес вызван не только именитыми музыкантами, но и драматичным звучанием трека. Аранжировки основаны на партиях паникующего струнного оркестра, которому вторит оперный вокал самой Розалии. В песне используется не только родной для артистки испанский, но и немецкий и английский. В альбоме будут отдельные отрывки на 13 языках — прозвучат арабский, сицилийский, латинский и многие другие.
Sophie Powers — Spiderwebs
Жанр: мрачный альт-поп.
Молодая альтернативная артистка Софи Пауэрс представила очередной сингл в поддержку третьего альбома, премьера которого пока не анонсирована. В новой композиции певица использует жутковатый образ паутин, чтобы подчеркнуть собственную запутанность в чувствах и недосказанностях другого человека. Мрачная электронная аранжировка, ленивый бит и уставшая читка в куплетах роднят Пауэрс с дарк-поп-музыкантом Artemas, выпустившим целый альбом о любовной зависимости 24 октября.
Mumford & Sons ft. Hozier — Rubber Band Man
Жанр: фолк, кантри.
Ещё весной 2025 года американская фолк-рок-группа Mumford & Sons выпустила альбом Rushmere, но у коллектива уже близится новый релиз. Музыканты анонсировали пластинку Prizefighter, которая выйдет 13 февраля 2026 года. В поддержку лонгплея вышел сингл Rubber Band Man, записанный совместно с ирландским певцом Hozier. Продюсером песни выступил участник The National Аарон Десснер, работавший с Эдом Шираном, Florence + The Machine, Грейси Абрамс и Тейлор Свифт.
Десснер всегда помогает подопечным уложить инди-искренность в гармоничную упаковку, способную запросто попасть в чарты. Песня Mumford & Sons не стала исключением. Композиция звучит как светлая кантри-баллада о стойкости. Сингл отлично впишется в плейлист каждого, кто любит подолгу гулять на природе и подставлять лицо свежему ветру.
Moyka — Fluorescent
Жанр: танцпольный электропоп с неоновой подсветкой.
Норвежская артистка Moyka, зовущая себя «поп-ведьмой», представила новый сингл в поддержку третьего альбома. Его премьера должна состояться в 2026 году. Fluorescent — это песня о счастливых случайных встречах, которые заставляют сердца светиться и бросаться в романтику без оглядки. Бодрый трек понравится всем завсегдатаям танцпола, а также тем, кто неровно дышит к творчеству Aurora, Sigrid и Röyksopp.
Electric Callboy — Tanznied
Жанр: электронный металкор.
Немецкая рейв-металкор-группа Electric Callboy выпустила третий сингл за год. В песне Tanznied коллектив придерживается классического для себя сочетания тяжести, взрывной танцевальной музыки и концертных кричалок. Хотя в треке отсутствуют юмор январского сингла Elevator Operator и экспериментальность майского Revery, он всё равно очаровывает своей энергетикой и харизмой.
Все три сингла войдут в новый альбом Electric Callboy, выход которого ожидается в 2026 году.
Альбомы
Daniel Avery — Tremor
Жанр: атмосферная электроника.
Для кого: для тех, кто ищет саундтрек для своей прострации.
Английский электронный музыкант Дэниэл Эйвери объединил с десяток артистов для записи своего седьмого альбома. Среди приглашённых музыкантов, например, мягкая инди-певица Art School Girlfriend и дарк-поп-артистка yeule. Для каждого из своих гостей Эйвери создаёт сплошное полотно атмосферной электроники, которое отсвечивает новыми бликами в зависимости от стиля приглашённого исполнителя. Эйвери раскачивается от воздушной мечтательности к тяжёлому шугейзу, что позволяет ему опробовать себя в разных стилистиках. Tremor послужит отличной альтернативой всем, кто не остался в восторге от последнего минималистичного лонгплея Tame Impala, вышедшего 17 октября.
Sevdaliza — Heroina
Жанр: сильный и независимый поп.
Для кого: для героинь, готовых переписать историю человечества.
Ирано-голландская певица Севда Ализаде, она же Sevdaliza, выпустила свой третий альбом. По словам самой артистки, она писала эту пластинку в момент полной потери контроля над телом, карьерой и идентичностью. Ализаде сочиняла музыку, чтобы сделать для себя броню, способную защитить её от всемирной разобщённости, несправедливости и иных неприятностей.
Звучание пластинки артистка окрестила словами «сыро, кроваво, потно и злобно». Описание пугает, но касается только лирики, потому что аранжировки альбома звучат на удивление прямолинейно. Но это даже плюс, ведь чрезмерная замысловатость музыки могла бы сбить слушателя с толку. В этот раз икона альтернативного попа предпочитает простой звук, чтобы рассуждать на сложные тематики.
Aviana — VOID
Жанр: драматичный металкор.
Для кого: для суровых поклонников тяжёлой музыки.
Шведская металкор-группа Aviana представила свой четвёртый лонгплей. Его содержание целиком соответствует названию (в переводе на русский — «Бездна») и мрачной обложке, изображающей подозрительную чёрную дыру. Альбом не имеет единой тематической линии, но затрагивает рассуждения об эмоциональной гибели, желании обрести Бога и остаться в живых ради чего-то прекрасного.
Коллектив успешно достигает пика драматичности, противопоставляя брутальную агрессию мягкому чистому вокалу. Дополнительной красоты релизу придают виртуозные гитарные соло, роднящие коллектив с металкор-коллегами Currents, 156/Silence и Silent Planet. В завершающей песне можно также услышать скрипку Эдди Берга — фронтмена шведской металкор-группы Imminence.
