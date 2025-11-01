Группа «Ария» представила первый за семь лет альбом

Легендарная хеви-метал-группа «Ария» выпустила 14-й студийный альбом «Когда настанет завтра» в день 40-летия коллектива. Пластинка стала первым крупным релизом «Арии» за семь лет.

© aria.ru

В лонгплей вошли 11 треков, включая акустическую версию композиции «Гордиев узел». Группа не поскупилась на длинные гитарные соло, показывая фанатам все свои способности. «Ария», учитывая достигнутый авторитет, может себе позволить создавать долгие треки, не боясь отпугнуть своих поклонников. Например, песня «Чёрный камень» длится почти девять минут, при этом назвать её однообразной определённо нельзя.

«Ария», следуя своим традициям, включила в альбом мрачные композиции, темы которых крутятся вокруг апокалипсиса и смерти. Хотя лирика композиций построена на сложных образах и порой на мифологии, как, например, «Гордиев узел», основной смысл песен всё равно остаётся понятен.

Заглавие пластинке подарил трек «Когда настанет завтра», в котором присутствует даже некое подобие надежды. Главный герой песни верит, что на следующий день все страхи и боли окажутся сном.

Новый альбом «Арии» явно порадует давних фанатов группы. В каждом треке чувствуется эмоциональный напор, который достигается благодаря агрессивной музыкальной и вокальной подаче.

