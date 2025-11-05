«Белое яблоко» выпустит автобиографию известного советского композитора

Издательство «Белое яблоко» анонсировало скорый выход книги «Здравствуй, мальчик Бананан!». Она посвящена советскому композитору Юрию Чернавскому, работавшему с Михаилом Боярским, Владимиром Пресняковым, Валерием Леонтьевым и другими артистами советской эстрады. Автором книги выступил сам Чернавский.

© «Белое яблоко»

Композитор коротко рассказал о своём детстве, а также об истории создания своих главных хитов. Название «Здравствуй, мальчик Бананан!» вдохновлено одноимённой песней, вошедшей в саундтрек фильма «Асса» (1987).

Книга стала писательским дебютом композитора. Всего в ней 352 страницы, в том числе — предисловие и послесловие, написанные музыкальным журналистом Денисом Бояриновым. В книгу также вошло несколько интервью Чернавского. Книга поступит в продажу 24 ноября, сейчас доступен предзаказ.

Чернавский дописал книгу «Здравствуй, мальчик Бананан!» незадолго до своей смерти: композитора не стало 29 сентября 2025-го. Музыканту было 78 лет, причина гибели не разглашалась.

