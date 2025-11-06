Гарик Сукачёв помолодел с помощью ИИ для клипа «Боги»

6 ноября рок-музыкант Гарик Сукачёв выпустил новую песню «Боги». В этот же день артист представил на неё музыкальное видео, созданное с помощью искусственного интеллекта.

© Гарик Сукачёв/VK

В клипе помолодевший Гарик Сукачёв путешествует на мотоцикле по горам, степям, пустыням и снегам. За анимацию отвечал художник из Новосибирска Павел Меняйло.

<img class="" src=""/>

Гарик Сукачёв признался в соцсетях, что готового сценария для музыкального видео не было. Отправной точкой послужил его документальный фильм «То, что во мне» (2017), во время которого музыкант исследовал Алтай.

Сукачёв также рассказал, что трек «Боги» войдёт в готовящуюся пластинку. Она станет продолжением его альбома «Помнишь», выпущенного в 2021 году.

