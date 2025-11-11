Shaman отметит сценический юбилей стендапом и исповедью

Российский эстрадный исполнитель Ярослав Дронов, он же Shaman, объявил о проведении особенного концерта в честь творческого юбилея. 22 ноября исполнитель выступит в Кремлёвском дворце с программой «30 лет на сцене», посвящённой его творческим поискам.

© Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

По словам организаторов, зрителей ждёт настоящий спектакль. Артист решил совместить в своём выступлении интерактив, стендап и исповедь. Шаман намерен показать зрителю весь творческий путь от небольшого дома культуры в Новомосковске, где началась его карьера, до большого успеха.

Я соединил несколько жанров, которые помогут раскрыть разные стороны моей дороги к себе и к успеху. На этом пути было всё: надежда, боль, отчаяние, вера, любовь, силы идти дальше и не сдаваться на полпути. Я надеюсь, что кому-то моя история поможет сейчас выстоять, не опустить руки и продолжить идти к своей мечте.

На сцене к Шаману присоединятся артисты Григорий Лепс и Никита Осин, которые дополнят историю артиста и споют о его испытаниях.

Концерты состоятся 22 и 23 ноября.

