Бьянка назвала мат в песнях признаком эрудиции

R&B-певица Бьянка заявила, что она очень положительно относится к мату в песнях, так как с его помощью можно кратко и понятно описать свою мысль. Об этом она рассказала в беседе с редактором «Рамблера» на музыкальном фестивале «Новое Радио ДВИЖ».

© Предоставлено пресс-службой «Нового Радио»

«Я вообще считаю, что матом ругаются только те, у кого есть хотя бы минимальная эрудиция. Те, кто говорит: “Фу, мат, это вульгарно”, — это люди другого типа, они нам не подходят», — отметила Бьянка.

У артистки также есть альтер эго Краля, под которым она выпускает дерзкие песни с использованием нецензурной лексики. В разговоре с «Рамблером» Бьянка призналась, что у неё накопилось много треков, которые она хотела бы представить под именем Краля. Артистка хочет оставить их до момента, пока это не будет «актуально и уместно».

Ранее Дмитрий Маликов, наоборот, высказался против мата в музыке. Он назвал себя человеком старой формации, а сцену — «храмом».

