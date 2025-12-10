От Булгакова до страшного фэнтези: аудиоспектакли, которые стоит послушать

Музыкальный стриминг Звук создал специальный раздел с аудиоспектаклями для детей и взрослых. Это те же театральные постановки, только предназначенные для прослушивания, а не для просмотра. От обычных аудиокниг они отличаются тем, что в них участвуют сразу несколько актёров. Для большего погружения также используются музыка и звуковые эффекты. Внутри материала вы найдёте подборку интересных аудиоспектаклей как по классическим произведениям вроде «Мастера и Маргариты», так и по современным бестселлерам, например по «Препараторам» Яны Летт.

© Freepik

Аудиоспектакли для взрослых

Знакомые произведения могут открыться с другой стороны, если послушать их в необычном формате. Например, в разделе представлен аудиоспектакль по роману «Мастер и Маргарита». Эту книгу неоднократно запрещали и подвергали цензуре во времена СССР, но сейчас её изучают в школах и университетах. Согласно исследованию сервиса «Литрес», роман Михаила Булгакова оказался самым популярным художественным произведением в России в 2024 году. За год была продана 31 тысяча его копий. Актёр и режиссёр Алексей Багдасаров в 2022 году решил сделать радиопостановку этого культового произведения, не упуская ни одной важной сцены: ни представление Воланда, ни бал сатаны. Роль Мастера в нём исполнил Максим Суханов, а Маргариты — Ксения Раппопорт. В проекте также принимали участие Елизавета Боярская, Кирилл Пирогов, Анна Каменкова и другие. Благодаря мастерству команды этот аудиоспектакль победил в национальном конкурсе «Книга года» в номинации «Электронные издания и аудиокниги» в 2022 году.

© Freepik

Для тех, кому ближе зарубежная литература, в разделе есть аудиоспектакль по «Гордости и предубеждению» Джейн Остин. По сюжету романа главная героиня Элизабет Беннет и аристократ мистер Дарси долгое время не могут обрести счастье из-за предрассудков общества и личных установок. Книгу озвучили Юрий Васильев, Евгения Добровольская, Никита Ефремов и другие. Звуки дождя и инструментальная музыка в постановке позволяют слушателям перенестись в Англию XIX века.

Аудиоспектакли создают не только по классическим произведениям, но и по современной литературе. В разделе находятся постановки по двум книгам в жанре технофэнтези из цикла «Препараторы» Яны Летт. Их действие происходит на континенте Кьертания, скованном вечным льдом. Города обступает смертельная Стужа, выжить в которой могут только необыкновенные звери — снитиры.

Части их тел нужны людям, чтобы поддерживать жизнь на континенте, но охотиться на них могут лишь особые люди — препараторы. Мрачную историю озвучили актёры Лиза Янковская, Артём Быстров, Анастасия Скорик, Александр Гаврилин и Анастасия Шумилкина. Холод чувствуется на протяжении всего аудиоспектакля благодаря постоянным фоновым звукам. Это помогает погрузиться в удивительный мир и почувствовать переживания героев.

Аудиоспектакли для детей

Аудиоспектакли — явление далеко не новое. Это доказывает сборник коротких рассказов «Муха-Цокотуха и другие смешные сказки для ребят-трулялят», который фирма «Мелодия» выпустила на виниле ещё в 1969 году. Истории в ней рассказывают Александр Лившиц и Александр Левенбук. Вероятно, эта пластинку в детстве могли слушать те, у кого сейчас уже подрастают внуки. Технологии шагнули вперёд, поэтому любимые сказки теперь можно послушать на музыкальных стримингах.

Ребятам постарше с большой вероятностью понравятся аудиоспектакли по книгам о Мэри Поппинс, необычной гувернантке, умеющей летать на зонте и приносить с собой магические приключения. Роль Мэри Поппинс в постановке исполнила актриса Мария Миронова. В аудиоспектакле также можно услышать Евгению Добровольскую, Александра Феклистова и других.

© Freepik

В разделе также можно найти произведения современного детского писателя Андрея Усачёва. Он написал несколько приключенческих книг о котах-моряках, путешествующих на яхте «Котобой». В аудиоверсии можно услышать шум моря, свист ветра, крики чаек и даже песни, которые поют герои.

Найти все аудиоспектакли можно в специальном разделе музыкального сервиса Звук по ссылке.

